Megjöttünk
34 perce
Különleges neveket kaptak a szerdán született kisbabák Győrben és Mosonmagyaróváron
A neveket a szülők hozzájárulása után, a kórházból kapott névsor alapján tesszük közzé.


Szeptember 17-én született Győrben: Berente Miksa (Győrzámoly).
Szeptember 17-én születettek Mosonmagyaróváron: Horváth Noé (Mosonmagyaróvár), Strasser Zora (Jánossomorja).
