Megjöttünk
1 órája
Különleges neveket kaptak a hétfőn született kisbabák Győrben és Mosonmagyaróváron
A neveket a szülők hozzájárulása után, a kórházból kapott névsor alapján tesszük közzé.
Forrás: pexels.com
Szeptember 8-án születtek:
Győrben: Szécskai Áden (Tényő).
Mosonmagyaróváron: Kocsis Timót (Kimle), Susovits Miron (Jánossomorja).
