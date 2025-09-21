Felvétel
Különleges égi jelenséget fotózott olvasónk, ami hirtelen eltűnt - fotó
Fantasztikus fotót küldött mosonmagyaróvári olvasónk. Az égen fotózott le egy különleges jelenséget.
Mint azt portálunknak írja: szeptember 17-én kora este Mosonmagyaróvár egén különleges objektumot kaptam lencsevégre. Nyugaton. A különleges jelenségből, objektumból három sugár jön ki , a repülőknek csak 2 van –fogalmazott Bíró Dóra.
Különleges jelenség, ami hirtelen eltűnt
Mint azt hozzátette: "mikor legközelebb ránéztem az égre, már nem volt ott".
Olvasónk fotót is küldött, íme:
