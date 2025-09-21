szeptember 21., vasárnap

Felvétel

54 perce

Különleges égi jelenséget fotózott olvasónk, ami hirtelen eltűnt - fotó

Címkék#Bíró Dóra#olvasói fotó#ég#jelenség

Fantasztikus fotót küldött mosonmagyaróvári olvasónk. Az égen fotózott le egy különleges jelenséget.

Kisalföld.hu

Mint azt portálunknak írja: szeptember 17-én kora este Mosonmagyaróvár egén különleges objektumot kaptam lencsevégre. Nyugaton. A különleges jelenségből, objektumból három sugár jön ki , a repülőknek csak 2 van –fogalmazott Bíró Dóra.

Különleges jelenség olvasó fotó Mosonmagyaróvár ég
Különleges jelenség - Olvasónk Mosonmagyaróváron kapta lencsevégre a különleges pillanatot. 
Fotó: Illusztráció / Forrás: MW Archívum

Különleges jelenség, ami hirtelen eltűnt

Mint azt hozzátette: "mikor legközelebb ránéztem az égre, már nem volt ott". 

Olvasónk fotót is küldött, íme:

Fotó: Bíró Dóra / Forrás: kisalfold.hu / olvasói fotó

 

