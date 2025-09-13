2 órája
Krisz Rudival megkezdődött a csornai Városnapok - fotók, videó
Pénteken este megkezdődött a csornai Városnapok rendezvénysorozat. Koncertek, játékok, ételek, italok várják a közönséget, az est folyamán Krisz Rudi dalait énekelte a közönség.
Fergeteges hangulatú buli várta a csornaiakat pénteken este. A Városnapokra látogatott a 2000-es évek egyik legendája, Krisz Rudi is. Korábban azt is megírtuk, melyik sztárok szórakoztatják a három napos eseményen a közönséget.
Krisz Rudi is tiszteletét tette a csornai Városnapokon
- DJ Zsuga zenéjével pénteken este elkezdődött a csornai Városnapok rendezvénysorozat,
- a DJ-t Krisz Rudi koncertje követte,
- majd a Vasovski Live csinálta a hangulatot a színpadon,
- a napot szintén DJ Zsuga produkciója zárta.
Fergeteges bulival vette kezdetét a csornai VárosnapokFotók: Cs. Kovács Attila
A csornaiak a koncertek közben a gasztroutcán kóstolhattak finom ételeket és hideg italokat.
Délután a gyerekeket is várják programokkal.
A program szombaton este a The Beatones és a Happy Gang koncertjével folytatódik, utána a Compact Disco színesíti, majd éjjel egykor a The25PM Kecso&DMTR formáció zárja.