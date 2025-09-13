szeptember 13., szombat

Bulizott a város

2 órája

Krisz Rudival megkezdődött a csornai Városnapok - fotók, videó

Címkék#Városnapok#Krisz Rudi#DJ Zsuga#Happy Gang#The Beatones#Csorna#koncert

Pénteken este megkezdődött a csornai Városnapok rendezvénysorozat. Koncertek, játékok, ételek, italok várják a közönséget, az est folyamán Krisz Rudi dalait énekelte a közönség.

Kisalföld.hu

Fergeteges hangulatú buli várta a csornaiakat pénteken este. A Városnapokra látogatott a 2000-es évek egyik legendája, Krisz Rudi is. Korábban azt is megírtuk, melyik sztárok szórakoztatják a három napos eseményen a közönséget.

Krisz Rudi
A csornai Városnapok nyitóestéjén Krisz Rudi koncertezett. Fotó: Cs. K. A.

Krisz Rudi is tiszteletét tette a csornai Városnapokon

  • DJ Zsuga zenéjével pénteken este elkezdődött a csornai Városnapok rendezvénysorozat,
  • a DJ-t Krisz Rudi koncertje követte, 
  • majd a Vasovski Live csinálta a hangulatot a színpadon,
  • a napot szintén DJ Zsuga produkciója zárta.

Fergeteges bulival vette kezdetét a csornai Városnapok

Fotók: Cs. Kovács Attila

A csornaiak a koncertek közben a gasztroutcán kóstolhattak finom ételeket és hideg italokat.

Délután a gyerekeket is várják programokkal.

A program szombaton este a The Beatones és a Happy Gang koncertjével folytatódik, utána a Compact Disco színesíti, majd éjjel egykor a The25PM Kecso&DMTR formáció zárja. 

 

