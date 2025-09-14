szeptember 14., vasárnap

RoxánaSzeréna névnap

17°
+29
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
KRESZ

2 órája

Tudod mit jelentenek a táblák az utak mellett? Ha hibátlanul töltöd ki kvízünket, talán nem kell visszaadnod a jogsid

Címkék#kvíz#kresz#táblaismeret#közlekedés

Egy kis táblaismeret senkinek se árt!

Kisalföld.hu

Legújabb kvízünkben azt tesztelheted, mennyire ismered a KRESZ-táblákat. Ha elakadtál, egy kis segítség itt >>

1.
Mit jelent a képen látható tábla?
2.
Mit jelent a képen látható tábla?
3.
Mit jelent a képen látható tábla?
4.
Mit jelent a képen látható tábla?
5.
Mit jelent a képen látható tábla?
6.
Mit jelent a képen látható tábla?
7.
Mit jelent a képen látható tábla?

További kvízek

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu