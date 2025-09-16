1 órája
Játszva tanultak vigyázni magukra és egymásra - Látványos képgalériában mutatjuk a KRESZ Fesztivál legszebb pillanatait
Kétszáz gyerek vett részt a KRESZ Fesztiválon tegnap Győrben. Sok mindenről tanultak és hazavihették a saját ujjlenyomatukat.
Az Országos Rendőr-Főkapitányság Országos Balesetmegelőzési Bizottsága és a MABISZ - Magyar Biztosítók Szövetsége, társszervezésben 2017 óta „Biztonság Hete” programsorozatot szervez szeptember 15-21. között. Az országos rendezvénysorozat keretében vármegyénkben kedden délelőtt a közlekedésrendészeti, baleset-és bűnmegelőzési szakembereink szervezték meg a gyerekeknek a KRESZ Fesztivált. Mint évek óta minden évben, az idén is a Leier City Center adott otthont a KRESZ Fesztiválnak. A siker töretlen, kedden is mintegy 200 gyerek vett részt a nyolc állomásos játékon.
KRESZ Fesztivál gyerekeknek
A gyerekek kipróbálhatták a rendőrök autóját, a motorját, a katasztrófavédelem "füstsátrat" is hozott, bemutatva, mi történik egy égő házban.
A rendőrök azt is megmutatták a gyerekeknek, hogy mekkora a holttere egy nagyobb járműnek, azaz hol nem láthatja őket a sofőr. Ez az ismeret bizony a felnőtteknek is nagyon hasznos lehetne a biztonságos közlekedés érekében.
Nézze meg látványos képgalériánkat az eseményről:
Balesetmegelőzési KRESZ Fesztivál GyőrbenFotók: Csapó Balázs
Most, hogy az iskola elkezdődött, és sokan busszal járnak, ez nagyon hasznos információ a gyerekek számára. A bűnmegelőzési szakemberek megmutatták, hogyan veszik le az ujjlenyomatot, a sajátjukat a gyerekek haza is vihették magukkal. KRESZ tesztet tölthettek ki, a kormányhivatal munkavédelmi szakemberei játékos feladatokkal mutatták meg a legfontosabb tudnivalókat a gyerekeknek.
A biztonságos közlekedés tanítása nem ér véget a KRESZ Fesztivállal, tudtuk meg Rosta Roland rendőr őrnagytól, aki elmondta, hogy az iskolarendőrök egész évben tanítják a gyerekeket a biztonságos közlekedésre. Két éve vármegyénkben is elindult a KEVE program, azaz a "Közlekedjünk Együtt, Vigyázzunk Egymásra!" elnevezésű baleset megelőzési program, ami az általános iskola 1-8. osztályában kidolgozott tematika alapján oktatja a gyermeket a biztonságos közlekedésre.