Játszva tanultak vigyázni magukra és egymásra - Látványos képgalériában mutatjuk a KRESZ Fesztivál legszebb pillanatait

Az Országos Rendőr-Főkapitányság Országos Balesetmegelőzési Bizottsága és a MABISZ - Magyar Biztosítók Szövetsége, társszervezésben 2017 óta „Biztonság Hete” programsorozatot szervez szeptember 15-21. között. Az országos rendezvénysorozat keretében vármegyénkben kedden délelőtt a közlekedésrendészeti, baleset-és bűnmegelőzési szakembereink szervezték meg a gyerekeknek a KRESZ Fesztivált. Mint évek óta minden évben, az idén is a Leier City Center adott otthont a KRESZ Fesztiválnak. A siker töretlen, kedden is mintegy 200 gyerek vett részt a nyolc állomásos játékon.

A KRESZ Fesztivál egyik népszerű feladata volt a kerékpáros ügyességi pálya.

Fotó: Csapó Balázs

KRESZ Fesztivál gyerekeknek

A gyerekek kipróbálhatták a rendőrök autóját, a motorját, a katasztrófavédelem "füstsátrat" is hozott, bemutatva, mi történik egy égő házban.

A gyerekeknek nagy élmény volt, hogy beleülhettek a rendőrautóba.

Fotó: Csapó Balázs

A rendőrök azt is megmutatták a gyerekeknek, hogy mekkora a holttere egy nagyobb járműnek, azaz hol nem láthatja őket a sofőr. Ez az ismeret bizony a felnőtteknek is nagyon hasznos lehetne a biztonságos közlekedés érekében.

