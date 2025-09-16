szeptember 16., kedd

200 gyermek vett rész a programon

47 perce

Játszva tanultak vigyázni magukra és egymásra - Látványos képgalériában mutatjuk a KRESZ Fesztivál legszebb pillanatait

Címkék#kresz fesztivál#gyerek#baleset#katasztrófavédelem

Kétszáz gyerek vett részt a KRESZ Fesztiválon tegnap Győrben. Sok mindenről tanultak és hazavihették a saját ujjlenyomatukat.

Barki Andrea

Az Országos Rendőr-Főkapitányság Országos Balesetmegelőzési Bizottsága és a MABISZ - Magyar Biztosítók Szövetsége, társszervezésben 2017 óta „Biztonság Hete” programsorozatot szervez szeptember 15-21. között. Az országos rendezvénysorozat keretében vármegyénkben kedden délelőtt a közlekedésrendészeti, baleset-és bűnmegelőzési szakembereink szervezték meg a gyerekeknek a KRESZ Fesztivált. Mint évek óta minden évben, az idén is a Leier City Center adott otthont a KRESZ Fesztiválnak. A siker töretlen, kedden is mintegy 200 gyerek vett részt a nyolc állomásos játékon.

KRESZ Fesztivál
A KRESZ Fesztivál egyik népszerű feladata volt a kerékpáros ügyességi pálya.
Fotó: Csapó Balázs

KRESZ Fesztivál gyerekeknek

A gyerekek kipróbálhatták a rendőrök autóját, a motorját, a katasztrófavédelem "füstsátrat" is hozott, bemutatva, mi történik egy égő házban.  

A gyerekeknek nagy élmény volt, hogy beleülhettek a rendőrautóba.
Fotó: Csapó Balázs

A rendőrök azt is megmutatták a gyerekeknek, hogy mekkora a holttere egy nagyobb járműnek, azaz hol nem láthatja őket a sofőr. Ez az ismeret bizony a felnőtteknek is nagyon hasznos lehetne a biztonságos közlekedés érekében. 

Nézze meg látványos képgalériánkat az eseményről:

Balesetmegelőzési KRESZ Fesztivál Győrben

Fotók: Csapó Balázs

Most, hogy az iskola elkezdődött, és sokan busszal járnak, ez nagyon hasznos információ a gyerekek számára. A bűnmegelőzési szakemberek megmutatták, hogyan veszik le az ujjlenyomatot, a sajátjukat a gyerekek haza is vihették magukkal. KRESZ tesztet tölthettek ki, a kormányhivatal munkavédelmi szakemberei játékos feladatokkal mutatták meg a legfontosabb tudnivalókat a gyerekeknek.

A játékos feladatokat nagyon élvezték a gyerekek.
Fotó: Csapó Balázs

A biztonságos közlekedés tanítása nem ér véget a KRESZ Fesztivállal, tudtuk meg  Rosta Roland rendőr őrnagytól, aki elmondta, hogy az iskolarendőrök egész évben tanítják a gyerekeket a biztonságos közlekedésre. Két éve vármegyénkben is elindult a KEVE program, azaz a "Közlekedjünk Együtt, Vigyázzunk Egymásra!" elnevezésű baleset megelőzési program, ami az általános iskola 1-8. osztályában kidolgozott tematika alapján oktatja a gyermeket a biztonságos közlekedésre.

 

