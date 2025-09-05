„Egy csapat vagyunk!” – közösséget kovácsolt a Gólyahét a Széchenyi Egyetemen - fotók, videó

Antal Panni a szomszédos Szlovákiából, a csallóközi Nagymegyerről érkezett a Széchenyi István Egyetemre. Szerinte kiváló terepe az ismerkedésnek a Gólyahét, amelyet számos szórakoztató program színesít. „Remekül éreztük magunkat, hiszen a kiváló szervezésnek köszönhetően egy percig sem unatkoztunk. A szakfejtágítások során rengeteg tippet kaptunk, hogy minél zökkenőmentesebben induljon az év” – fogalmazott az építészmérnök-hallgató.

Antal Panni számára nem volt kérdés, hogy a Széchenyi István Egyetemet választja.

Forrás: Adorján András/SZE

„Gyermekkoromtól a Forma–1 határozza meg az életemet, így nem is volt kérdés, hogy a járműmérnöki szakot választom. Az Audi Hungaria fennállásának harmincadik évéhez kapcsolódó nyílt napon annyira meggyőzően ajánlották a Széchenyi István Egyetemet, hogy eldöntöttem, ide fogok jelentkezni. Sőt, azóta már azt is tudom, hogy a motorsportmérnöki mesterképzésen folytatom majd tanulmányaim” – jelentette ki Doránt Flóra.

Társai, a veszprémi Sári Eszter és a budapesti Sallay Míra gazdálkodás és menedzsment szakra nyertek felvételt. „Eleinte ódzkodtam a tábortól, de meggyőztek, hogy jöjjek, mert itt lehet igazán ismerkedni. Már az első pillanatban ujjongva köszöntöttek bennünket a felsőbb évesek. Befogadó volt a közeg, a szervezők mindent megtettek értünk. Kár lett volna kihagyni” – hangoztatta Eszter, míg Míra a campus elhelyezkedését dicsérte. „Nem gondoltam volna, hogy ennyire jó lesz a hangulat. Ebben minden bizonnyal szerepet játszik az egyetem természetközeli környezete is” – jegyezte meg.