1 órája
„Egy csapat vagyunk!” – közösséget kovácsolt a Gólyahét a Széchenyi Egyetemen - fotók, videó
Hasznos információk, szövődő barátságok és óriási buli – erről szólt a résztvevők számára a Gólyahét a Széchenyi István Egyetemen. A tanév legnagyobb hallgatói rendezvényének végére valódi közösséggé kovácsolódtak az elsőévesek, akik amellett, hogy betekintést nyerhettek az intézmény hagyományaiba, olyan ismeretségeket köthettek, amelyek életük végéig elkísérik őket.
Az idei volt sorban a kilencedik Gólyahét, amit – a kihelyezett helyszínek után – a Széchenyi István Egyetem központi, győri campusán bonyolított le a hallgatói önkormányzat. Idén a táborvezetés nem változtatott lényegesen a már jól bevált koncepción, pusztán a még magasabb színvonalú kivitelezésre törekedett – a gólyák biztonságos szórakozása érdekében.
„A korábbi évekhez képest gördülékenyebbé tettük a beköltözést és az étkezés menetét is. A szervezésben volt néhány változás, de alapvetően a korábbi receptet követtük. Örülünk annak, hogy a visszajelzések alapján is sikeresnek és eredményesnek mondhatjuk a rendezvényt, amely során a gólyák a közösségünk részévé váltak” – fogalmazott Vályi Nagy Dávid, az egyetemi hallgatói önkormányzat elnöke.
A Gólyahéten kezdi a közösségépítést a Széchenyi István Egyetem
A gépészmérnöki szakon elsőéves Janus Demeter szerint kifejezetten előnyös, hogy közel egy hetet ölel fel a Gólyahét, hiszen ez idő alatt a zárkózottabbak is feloldódhatnak, és megtalálhatják a társaságukat. Mint mondta, már a bátyja is ide járt, és neki is hamar megtetszett a város és az egyetem.
Antal Panni a szomszédos Szlovákiából, a csallóközi Nagymegyerről érkezett a Széchenyi István Egyetemre. Szerinte kiváló terepe az ismerkedésnek a Gólyahét, amelyet számos szórakoztató program színesít. „Remekül éreztük magunkat, hiszen a kiváló szervezésnek köszönhetően egy percig sem unatkoztunk. A szakfejtágítások során rengeteg tippet kaptunk, hogy minél zökkenőmentesebben induljon az év” – fogalmazott az építészmérnök-hallgató.
„Gyermekkoromtól a Forma–1 határozza meg az életemet, így nem is volt kérdés, hogy a járműmérnöki szakot választom. Az Audi Hungaria fennállásának harmincadik évéhez kapcsolódó nyílt napon annyira meggyőzően ajánlották a Széchenyi István Egyetemet, hogy eldöntöttem, ide fogok jelentkezni. Sőt, azóta már azt is tudom, hogy a motorsportmérnöki mesterképzésen folytatom majd tanulmányaim” – jelentette ki Doránt Flóra.
Társai, a veszprémi Sári Eszter és a budapesti Sallay Míra gazdálkodás és menedzsment szakra nyertek felvételt. „Eleinte ódzkodtam a tábortól, de meggyőztek, hogy jöjjek, mert itt lehet igazán ismerkedni. Már az első pillanatban ujjongva köszöntöttek bennünket a felsőbb évesek. Befogadó volt a közeg, a szervezők mindent megtettek értünk. Kár lett volna kihagyni” – hangoztatta Eszter, míg Míra a campus elhelyezkedését dicsérte. „Nem gondoltam volna, hogy ennyire jó lesz a hangulat. Ebben minden bizonnyal szerepet játszik az egyetem természetközeli környezete is” – jegyezte meg.
A Gólyahéten az egyetem elsőéves nemzetközi hallgatói is részt vettek. A külföldi csapat egyik oszlopos tagja volt a mongol Khuslen Altan-Orgil. A Stipendium Hungaricum ösztöndíjjal hazánkba érkezett fiatal elmondta: tanulmányai helyszínének kiválasztásánál nagyon fontos volt az elhelyezkedés, hiszen Győr három főváros, Bécs, Pozsony és Budapest között fekszik. „Örülünk, hogy mi is részesei lehettünk a rendezvénynek, élveztük a programokat, a tájékoztató előadások pedig sokat segítettek az eligazodásban. Rengeteget köszönhetünk a mentorainknak, hiszen mindenben a rendelkezésünkre álltak” – összegzett az építőmérnök-hallgató.
A legtöbb elsőéves számára a Gólyahét az első találkozás az egyetemmel. Itt minden azt szolgálta, hogy a résztvevők minél több hasznos tudnivalóval és egyben életre szóló élményekkel gazdagodjanak. Az itt kialakuló kapcsolatok valóban megalapozzák az egyetemi éveket, ám a legfontosabb mégis a közösség: a gólyák a széchenyisek nagy családjának részévé váltak.