szeptember 5., péntek

LőrincViktor névnap

25°
+33
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Barátságok és óriási buli

1 órája

„Egy csapat vagyunk!” – közösséget kovácsolt a Gólyahét a Széchenyi Egyetemen - fotók, videó

Címkék#oktatás#intézmény#szak#Gólyahét#Széchenyi István Egyetem

Hasznos információk, szövődő barátságok és óriási buli – erről szólt a résztvevők számára a Gólyahét a Széchenyi István Egyetemen. A tanév legnagyobb hallgatói rendezvényének végére valódi közösséggé kovácsolódtak az elsőévesek, akik amellett, hogy betekintést nyerhettek az intézmény hagyományaiba, olyan ismeretségeket köthettek, amelyek életük végéig elkísérik őket.

Széchenyi Egyetem

Az idei volt sorban a kilencedik Gólyahét, amit – a kihelyezett helyszínek után – a Széchenyi István Egyetem központi, győri campusán bonyolított le a hallgatói önkormányzat. Idén a táborvezetés nem változtatott lényegesen a már jól bevált koncepción, pusztán a még magasabb színvonalú kivitelezésre törekedett – a gólyák biztonságos szórakozása érdekében.

Sári Eszter, Doránt Flóra és Sallay Fanni 
Forrás: Adorján András/SZE

„A korábbi évekhez képest gördülékenyebbé tettük a beköltözést és az étkezés menetét is. A szervezésben volt néhány változás, de alapvetően a korábbi receptet követtük. Örülünk annak, hogy a visszajelzések alapján is sikeresnek és eredményesnek mondhatjuk a rendezvényt, amely során a gólyák a közösségünk részévé váltak” – fogalmazott Vályi Nagy Dávid, az egyetemi hallgatói önkormányzat elnöke.

Janus Demeter a csapat középpontja volt a Gólyahéten.
Forrás: Adorján András/SZE

A gépészmérnöki szakon elsőéves Janus Demeter szerint kifejezetten előnyös, hogy közel egy hetet ölel fel a Gólyahét, hiszen ez idő alatt a zárkózottabbak is feloldódhatnak, és megtalálhatják a társaságukat. Mint mondta, már a bátyja is ide járt, és neki is hamar megtetszett a város és az egyetem.

Antal Panni a szomszédos Szlovákiából, a csallóközi Nagymegyerről érkezett a Széchenyi István Egyetemre. Szerinte kiváló terepe az ismerkedésnek a Gólyahét, amelyet számos szórakoztató program színesít. „Remekül éreztük magunkat, hiszen a kiváló szervezésnek köszönhetően egy percig sem unatkoztunk. A szakfejtágítások során rengeteg tippet kaptunk, hogy minél zökkenőmentesebben induljon az év” – fogalmazott az építészmérnök-hallgató.

Antal Panni számára nem volt kérdés, hogy a Széchenyi István Egyetemet választja.
Forrás: Adorján András/SZE

„Gyermekkoromtól a Forma–1 határozza meg az életemet, így nem is volt kérdés, hogy a járműmérnöki szakot választom. Az Audi Hungaria fennállásának harmincadik évéhez kapcsolódó nyílt napon annyira meggyőzően ajánlották a Széchenyi István Egyetemet, hogy eldöntöttem, ide fogok jelentkezni. Sőt, azóta már azt is tudom, hogy a motorsportmérnöki mesterképzésen folytatom majd tanulmányaim” – jelentette ki Doránt Flóra.

Társai, a veszprémi Sári Eszter és a budapesti Sallay Míra gazdálkodás és menedzsment szakra nyertek felvételt. „Eleinte ódzkodtam a tábortól, de meggyőztek, hogy jöjjek, mert itt lehet igazán ismerkedni. Már az első pillanatban ujjongva köszöntöttek bennünket a felsőbb évesek. Befogadó volt a közeg, a szervezők mindent megtettek értünk. Kár lett volna kihagyni” – hangoztatta Eszter, míg Míra a campus elhelyezkedését dicsérte. „Nem gondoltam volna, hogy ennyire jó lesz a hangulat. Ebben minden bizonnyal szerepet játszik az egyetem természetközeli környezete is” – jegyezte meg.

A sokszínű nemzetközi közösség vonzerejét hangsúlyozta Khuslen Altan-Orgil.
Forrás: Adorján András/SZE

A Gólyahéten az egyetem elsőéves nemzetközi hallgatói is részt vettek. A külföldi csapat egyik oszlopos tagja volt a mongol Khuslen Altan-Orgil. A Stipendium Hungaricum ösztöndíjjal hazánkba érkezett fiatal elmondta: tanulmányai helyszínének kiválasztásánál nagyon fontos volt az elhelyezkedés, hiszen Győr három főváros, Bécs, Pozsony és Budapest között fekszik. „Örülünk, hogy mi is részesei lehettünk a rendezvénynek, élveztük a programokat, a tájékoztató előadások pedig sokat segítettek az eligazodásban. Rengeteget köszönhetünk a mentorainknak, hiszen mindenben a rendelkezésünkre álltak” – összegzett az építőmérnök-hallgató.

A legtöbb elsőéves számára a Gólyahét az első találkozás az egyetemmel. Itt minden azt szolgálta, hogy a résztvevők minél több hasznos tudnivalóval és egyben életre szóló élményekkel gazdagodjanak. Az itt kialakuló kapcsolatok valóban megalapozzák az egyetemi éveket, ám a legfontosabb mégis a közösség: a gólyák a széchenyisek nagy családjának részévé váltak.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu