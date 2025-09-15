szeptember 15., hétfő

Kedd helyett szerdán

1 órája

Közbeszól az eső, változik a győri Bringás Reggeli időpontja

Változik a keddre tervezett győri Bringás reggeli időpontja.

Az esemény évek óta hatalmas népszerűségnek örvend a vármegyeszékhelyen, sokan kitérőt tesznek, hogy részt tudjanak venni rajta, sőt van ahol az egész család nyeregbe pattan, hogy együtt falatozzon a Dunakapu téren. Az időjárás előrejelzések miatt a rendezvényt nem kedden tartják meg, hanem egy nappal később, szerdán. 

Az Aktív Magyarország támogatásával, „Bringázz a munkába!” kampányüzenettel megvalósuló országos akció helyszíne ezúttal is a Dunakapu tér lesz. Finom falatok, színes programok, élőzene és jó hangulat - a szervezők ezúttal is ezt ígérik.

Mint ahogy arról beszámoltunk: Ezúttal a melegszendvics lehet a sláger. A szervezők idén is gondoskodnak arról, hogy a két keréken érkezők ne maradjanak reggeli falatok nélkül. A kínálatban a gyümölcsök, pékáruk, kávé és frissítők mellett az idei őszi rendezvény igazi sztárja a friss, helyben készülő melegszendvics lesz, amely sonkás és gombás kivitelben várja majd a résztvevőket. (Hogy mindenkinek jusson meleg reggeli, az érkezők ajándék szendvics jegyeket kapnak, amelyek ellenében fogyaszthatnak a sütödénél.) A hangulatot ezúttal a népszerű Hoppáré Zenekar fokozza, akik vidám muzsikájukkal még hangulatosabbá teszik a közös reggelt.

Fontos tudnivalók! A szervezők mindenkit szeretettel várnak, de kérik a résztvevőket, hogy legyenek mértékletesek, hogy a reggeli ízekből mindenkinek jusson. Az esemény hajnali 5:30-tól 9:30-ig várja a bringásokat és rollereseket a Dunakapu téren, a megszokott helyen.

 

