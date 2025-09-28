Párbeszéd a keresztény egységért

A Pannonhalmi Főapátság ötödik alkalommal rendezte meg nemzetközi ökumenikus konferenciáját szeptember 26-27-én. A szimpóziumon a katolikus, evangélikus és a református egyházak világszintű vezetői tartottak előadást. A konferencia a monostor idei éves tematikájához, a „kert” fogalmához egyháztani, liturgikus, monasztikus és eszkatológiai irányokból közelített.

A pannonhalmi konferencia résztvevőit Hortobágyi T. Cirill OSB pannonhalmi főapát is köszöntötte.

Fotó: Andras D.Hajdu

Ökumenikus konferencia a főapátságban

A házigazda pannonhalmi bencés szerzetesközösség nevében Hortobágyi T. Cirill főapát köszöntötte az „Olyanná teszi pusztaságát, mint az Úr kertje” címet viselő konferencia résztvevőit. „Napjainkra az, amit ősbűnnek nevezünk, a klímaváltozásban, az ökológiai egyensúly megbomlásában, a faji és vallási háborúkban, a migrációra adott reakciókban, a politikai kiéleződésben, a társadalmi ellentétben és ellenségeskedésben szinte már a végletekig fokozódott” – fogalmazott a főapát. Mint mondta, nincs olyan kisebb-nagyobb közösség, mely ne tapasztalná meg hatását és következményét.

Hangsúlyozta, hogy ma, a 21. század első negyedének végén, a teremtett világ békétlenségének tapasztalata, és a békétlenség gyógyítására irányuló munka kellene, hogy összekösse egyházainkat. „A testvéregyházak felelős vezetői és tagjai, békétlen közösségeinkért érzett aggodalmunk, a világ szétszakítottságának láttán érzett rettenetünk köt ma össze minket.” Aláhúzta, hogy a konferencia résztvevői testvéri együttlétükkel, tudományos munkájukkal és őszinte szívből fakadó közös imádságukkal a „békesség kertjén” munkálkodnak.

A köztársasági elnök levélben köszöntötte a konferencia résztvevőit.

Fotó: Pannonhalmi Főapátság / Hajdú D. András

Dr. Sulyok Tamás köztársasági elnök levélben köszöntötte a szimpóziumon jelenlévőket. A Főapátság perjele, Bokros Márk atya által felolvasott írásában kiemelte, hogy a figyelmet elterelő, a társadalmat atomjaira bontó, az értékektől megfosztó korszellem uralta világunkban elementáris szükségünk van az egymás felé nyúló kezek erős szorítására.

Magyarország apostoli nunciusa, Michael W. Banach videóüzenetében arra biztatta a résztvevőket, hogy teológiai, történeti, liturgikus és spirituális nézőpontból folytatott tanácskozásukkal járuljanak hozzá a béke, a teljesség és harmónia szolgálatához, amire világunknak és egyházainknak oly sürgető szüksége van.