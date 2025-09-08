Teljesült a kívánság
1 órája
Kisiskolást kísért iskolába a Vaskakas Titkos Társaság
Az egyik első osztályos Vaskakas Titkos Társaság kívánsága teljesült hétfőn reggel.
Forrás: Vaskakas Bábszínház közösségi oldala
Lilla, a pinty kíséretében érkezett meg az iskolába. Sára vagyis Lilla, egészen az iskolapadig repült vele.
- írták közösségi oldalukon.
