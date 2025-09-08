szeptember 8., hétfő

Teljesült a kívánság

1 órája

Kisiskolást kísért iskolába a Vaskakas Titkos Társaság

Címkék#Vaskakas Titkos Társaság#kívánság#kisiskolás

Az egyik első osztályos Vaskakas Titkos Társaság kívánsága teljesült hétfőn reggel.

Kisalföld.hu
Kisiskolást kísért iskolába a Vaskakas Titkos Társaság

Forrás: Vaskakas Bábszínház közösségi oldala

Lilla, a pinty kíséretében érkezett meg az iskolába. Sára vagyis Lilla, egészen az iskolapadig repült vele.

- írták közösségi oldalukon.

