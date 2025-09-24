3 órája
Csak mítosz, hogy nehéz a kínai nyelv? Győri szakértőt kérdeztünk
Sokan kacérkodnak a kínai nyelvtanulás gondolatával. Legtöbbeket sajnos elrettenti a látszólag bonyolult íráskép. A győri egyetem kínai nyelv szakértője megmutatta, nem olyan nehéz a nyelv, mint azt a híre alapján gondoljuk.
„Nekem ez kínai”, „Ne nézz rám ilyen értetlenül, nem kínaiul beszélek”. Gyakori fordulatok a magyar nyelvben. De vajon tényleg annyival nehezebb nyelv a kínai, mint a többi? A kínai nyelv egyik győri szakértője eloszlatja a tévhiteket.
Menni idő megtanulni kínaiul?
A 2025/2026-os tanév őszi félévében körülbelül 150 jelentkező vállalkozott arra, hogy elmerül a kínai nyelv rejtelmeiben a Széchenyi István Egyetem ingyenes nyelvi kurzusának keretében. Az egzotikus távol-keleti nyelv ma már nem csak egy hangzatos hobbi, hanem a mindennapi életben is kamatoztatható tudás. De mennyi idő kell a megtanulásához?
– Az angol, olasz vagy más gyakrabban tanult nyelveknél általában gyorsan el lehet sajátítani az alapokat és később szembesülünk az összetettebb szerkezetekkel. A kínai nyelv tanulásánál az elején kell sok munkát belefektetni és a magasabb szintek felé haladva érezzük könnyebbnek – mondta el Orosz-Barczi Réka, a Széchenyi István Egyetem Nyelvi és Kulturális Központjának vezetője.
Heti egyszeri, tanárral töltött nyelvóra mellett még ennek az időnek a 3-4-szeresét gyakorlásba kell fektetni. Ez elsőre intenzívnek tűnik és kezdetben az is, viszont szorgalommal és kitartással 2 év alatt el lehet jutni vele a középfokú szintre.
Mennyire nehéz a kínai nyelv?
Nyelvtan – könnyű
Nem ragoz és nincsenek klasszikus igeidők és a mondatszerkezetek is logikusak. Rendkívül egyszerű nyelvtani struktúrákkal dolgozik, az angolhoz, olaszhoz, franciához és némethez képest is. Ha valaki nem szereti a bonyolult nyelvtani szerkezeteket a kínait neki találták ki.
Írás – közepes
Sok tanuló számára a kínai nyelv legrettegettebb része az írásjelek. Elsőre komoly munkát kell belefektetni, hogy megtanuljuk az alapokat, de minél több jelet ismerünk, annál könnyebb megtanulni az újakat vagy megérteni a több jelből összetevődő szavakat.
Kiejtés – nehéz
A valódi feketeleves. A kínai nyelv több olyan hangot is használ, amelyeket nem képzünk a magyar nyelvben. Már a tanulás kezdetén nagy hangsúlyt kell fektetni a pontos kiejtés megtanulására, ugyanis nemcsak enyhe akcentust eredményez, hanem akár teljesen érthetetlenné tehetnek egyszerűbb mondatokat is. A jó hír, hogy rendszeres gyakorlással a kiejtés is elsajátítható.
Kínai írásjelek
Az összetett kínai írást látva, sokaknak – főként gyerekeknek – inkább a rajzolás vagy a festészet jut az eszébe. Gyakran hallani, hogy valaki azért nem próbálja meg, mert nincs kézügyessége vagy rajztehetsége.
– Mindenkit megnyugtathatok, hogy nekem sincs szép írásképem, ráadásul balkezes is vagyok. Egyik sem akadály, ha az ember megtanulja a megfelelő vonásokat. Kellő gyakorlással pedig gondolkodás nélkül fogja írni az írásjegyeket, úgy ahogy magyarul sem gondolkodunk azon hogyan formálunk meg egy-egy betűt.
A Széchenyi egyetem, Holdújév ünnepén a résztvevők ecsettel is kipróbálhattak a kínai karakterek írását.
Egyszóval nem kell megijedni a kínai nyelvtől. Mint minden nyelvnek ennek is megvannak a nehézségei és a könnyebb részei. Amiben jelentősen eltér a legtöbb gyakran tanult nyelvtől, az a tanulási görbéje.
Egyre több a kínai nyelvtanuló
– Egyre többen vágnak bele a kínai nyelv tanulásába, bár az idei nagyjából 150 fős jelentkezői szám még minket is meglepett. Különböző életkorú és hátterű emberek érkeztek. Az eddigi legfiatalabb tanítványom egy óvodás volt, aki egy könyvben látott először kínai karaktereket és mindenképp meg akarta tanulni.
A kisgyerekekkel nagyon jól lehet haladni, mert ők játékként, rajzolásként látják a tanulást.
Orosz-Barczi Réka hozzátette, a felnőtt nyelvtanulók közt sokan vannak, akik hosszútávban gondolkodnak a nyelvtanulással kapcsolatban.
– Egyre több tanulmányi lehetőség nyílik meg Kína felé, emellett a gazdasági kapcsolatok is erősek a két ország között. Kínában nagyra értékelik, ha valaki erőfeszítéseket tesz és legalább egy két mondatot megtanul a nyelvükön. Én a nyelvtanulóknak mindig azt tanácsolom, hogy a középfokot célozzák meg, mert azzal már el lehet boldogulni odakint is.
A világ legnehezebb nyelvei
Az AI-t is megkérdeztük arról, hogy az interneten leírt vélemények és tapasztalatok alapján melyek a világ legnehezebb nyelvei.
A világ három legnehezebb nyelve
- mandarin kínai,
- japán
- arab
A legnehezebbek nyelvek közé tartozik még
- lengyel,
- vietnámi,
- koreai,
- finn
- és a magyar is!
Szóval, nyelvi kihívások terén nekünk sincs okunk a panaszra. A magyar nyelvet a tanulók főként azért érzik bonyolultnak, mert összetett nyelvtani rendszere van – különösen az általános és határozott igeragozás –, emellett szókincse számos más nyelv elemeit ötvözi.
Ha felkeltette érdeklődésed a kínai nyelv vagy a kínai nyelvórák lehetősége, keresd bátran a [email protected] email-címen.