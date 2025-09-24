Csak mítosz, hogy nehéz a kínai nyelv? Győri szakértőt kérdeztünk

„Nekem ez kínai”, „Ne nézz rám ilyen értetlenül, nem kínaiul beszélek”. Gyakori fordulatok a magyar nyelvben. De vajon tényleg annyival nehezebb nyelv a kínai, mint a többi? A kínai nyelv egyik győri szakértője eloszlatja a tévhiteket.

A kínai nyelv két év alatt megtanulható középfokon, de a tanulás elején tényleg sok munkát kell beletenni – mondta el Orosz-Barczi Réka, a Széchenyi István Egyetem Nyelvi és Kulturális Központjának vezetője.

Fotó: Csapó Balázs

Menni idő megtanulni kínaiul?

A 2025/2026-os tanév őszi félévében körülbelül 150 jelentkező vállalkozott arra, hogy elmerül a kínai nyelv rejtelmeiben a Széchenyi István Egyetem ingyenes nyelvi kurzusának keretében. Az egzotikus távol-keleti nyelv ma már nem csak egy hangzatos hobbi, hanem a mindennapi életben is kamatoztatható tudás. De mennyi idő kell a megtanulásához?

– Az angol, olasz vagy más gyakrabban tanult nyelveknél általában gyorsan el lehet sajátítani az alapokat és később szembesülünk az összetettebb szerkezetekkel. A kínai nyelv tanulásánál az elején kell sok munkát belefektetni és a magasabb szintek felé haladva érezzük könnyebbnek – mondta el Orosz-Barczi Réka, a Széchenyi István Egyetem Nyelvi és Kulturális Központjának vezetője.

Heti egyszeri, tanárral töltött nyelvóra mellett még ennek az időnek a 3-4-szeresét gyakorlásba kell fektetni. Ez elsőre intenzívnek tűnik és kezdetben az is, viszont szorgalommal és kitartással 2 év alatt el lehet jutni vele a középfokú szintre.

Mennyire nehéz a kínai nyelv?

Nyelvtan – könnyű

Nem ragoz és nincsenek klasszikus igeidők és a mondatszerkezetek is logikusak. Rendkívül egyszerű nyelvtani struktúrákkal dolgozik, az angolhoz, olaszhoz, franciához és némethez képest is. Ha valaki nem szereti a bonyolult nyelvtani szerkezeteket a kínait neki találták ki.

Írás – közepes

Sok tanuló számára a kínai nyelv legrettegettebb része az írásjelek. Elsőre komoly munkát kell belefektetni, hogy megtanuljuk az alapokat, de minél több jelet ismerünk, annál könnyebb megtanulni az újakat vagy megérteni a több jelből összetevődő szavakat.

Kiejtés – nehéz

A valódi feketeleves. A kínai nyelv több olyan hangot is használ, amelyeket nem képzünk a magyar nyelvben. Már a tanulás kezdetén nagy hangsúlyt kell fektetni a pontos kiejtés megtanulására, ugyanis nemcsak enyhe akcentust eredményez, hanem akár teljesen érthetetlenné tehetnek egyszerűbb mondatokat is. A jó hír, hogy rendszeres gyakorlással a kiejtés is elsajátítható.