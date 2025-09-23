szeptember 23., kedd

Kétéltűek lepték el Győrszentivánt - fotók

Olvasónk küldte a különleges kiállítás képeit.

Kisalföld.hu

Rovatok, hüllők, kétéltűek, halak és kisemlősök foglalták el szombaton a Molnár Vid művelődési házat. A dobozokban ezúttal nem a futártól kapott krumplis tészta, hanem potom, boa, vagy madárpók kapott helyet. A hazai terrorisztika legnevesebb képviselői különlegességekkel, és szakértő tanáccsal is készültek  a győr környéki érdeklődők számára. Gekkók, sünik, axolotlok, és kígyók nagy választékban mutatkoztak be, de növényekből, terrárium berendezési elemekből és etetnivalóból sem volt hiány.  De a kisállatok szerelmesei plüss képében, pólón, fülbevalóként is hazavihették kedvencük képét, ha az élő állat tartására ezúttal még nem bátorodtak meg. 

Kétéltűek lepték el Győrszentivánt

Fotók: Bella Violetta

Szöveg és fotó: Bella Violetta

