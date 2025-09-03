Megjöttünk
2 órája
Két kislány sírt fel kedden Győrben és Mosonmagyaróváron
A neveket a szülők hozzájárulása után, a kórházból kapott névsor alapján tesszük közzé.
Forrás: Shutterstock
Fotó: Illusztráció
Szeptember 2.-án született Győrben: Erdős Gréta (Győrladamér).
Szeptember 2.-án született Mosonmagyaróváron: Kákosy-Szabó Fanni (Mosonmagyaróvár).
Megjöttünk
- Sok-sok kisbaba született a napokban Sopronban
- Ők születtek szeptember elsején Győrben és Mosonmagyaróváron
- Rengeteg kisbaba született a hétvégén Győrben és Mosonmagyaróváron
- Elbűvölő neveket kaptak a csütörtökön született kisbabák Győrben és Mosonmagyaróváron
- Győrben kislány, Mosonmagyaróváron kisfiúk születtek szerdán
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre