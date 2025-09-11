szeptember 11., csütörtök

Növények, virágok

1 órája

Megmutatták olvasóink hogyan néz ki a kertjük - sok-sok fotó

Szerdán feltettünk egy kérdést a Kisalföld Facebook oldalán, rengeteg kép érkezett.

Kisalföld.hu

Egy gondozott kert minden évszakban szép látványt nyújt. Olvasóinkat kértük meg arra, mutassák meg nekünk az udvar kincseit.

kert
Képcsokor a kertekből, olvasóinktól.

Szép kertek

A kérés apropóját az adta, hogy egy hölgy képviseli Mosonmagyaróvárt az országos versenyen. A növényorvos bejutott a Magyarország legszebb konyhakertjei országos versenyre a minikert-magaságyás kategóriában.

Mutatjuk a színpompás fotókat:

Megmutatták olvasóink hogyan néz ki a kertjük

Fotók: Olvasók
