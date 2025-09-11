Növények, virágok
1 órája
Megmutatták olvasóink hogyan néz ki a kertjük - sok-sok fotó
Szerdán feltettünk egy kérdést a Kisalföld Facebook oldalán, rengeteg kép érkezett.
Egy gondozott kert minden évszakban szép látványt nyújt. Olvasóinkat kértük meg arra, mutassák meg nekünk az udvar kincseit.
Szép kertek
A kérés apropóját az adta, hogy egy hölgy képviseli Mosonmagyaróvárt az országos versenyen. A növényorvos bejutott a Magyarország legszebb konyhakertjei országos versenyre a minikert-magaságyás kategóriában.
Mutatjuk a színpompás fotókat:
Megmutatták olvasóink hogyan néz ki a kertjükFotók: Olvasók
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre