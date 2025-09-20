szeptember 20., szombat

Ámulatba ejt!

41 perce

Fénybe borult bringák - Gyönyörű kerékpáros felvonulás Győr szívében

Címkék#HOK#Győri Ve-LED bringázok#Mobilitási Hét#kerékpáros#rendezvény

A város legszebb esti látképét csodálták meg két keréken. Első alkalommal rendeztek kerékpáros lámpás felvonulást Győrben, amihez rengetegen csatlakoztak.

Dániel Viktória

Győri Ve-LED bringázok nevet kapta a Mobilitás Hetének egyik különleges rendezvénye egy kerékpáros lámpás felvonulás. A résztvevők különböző lámpákkal, fényfüzérekkel díszítették fel kerékpárjaikat és így indultak útnak közösen a Városháza térről.

Rengeteg kivilágított bringa gurult végig a ároson. hatalmas sikert aratott az első győri kerékpáros lámpás felvonulás.
Rengeteg kivilágított bringa gurult végig a ároson. hatalmas sikert aratott az első győri kerékpáros lámpás felvonulás. Fotó: Krizsán Csaba

Kerékpáros lámpás felvonulás

Még csak első alkalommal rendezték meg Győri Ve-LED bringázok kerékpáros lámpás felvonulást máris rengetegen csatlakoztak hozzá. Hobbikerékpárosok Országos Klubja (HOK) helyi szervezete a Mobilitási Héthez csatlakozva szervezte meg az eseményt. A közös tekerés mellett díjazták a legszebb bringákat és abban is segítette, hogy a résztvevők bringái a különleges díszítés nélkül is kellően láthatóak legyenek a napi  közlekedés során.

Tekintse meg az eseményről készült képeinket!:

Fénybe borult bringák - Gyönyörű kerékpáros felvonulás Győr szívében

Fotók: Krizsán Csaba

 

