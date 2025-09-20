Fénybe borult bringák - Gyönyörű kerékpáros felvonulás Győr szívében

Győri Ve-LED bringázok nevet kapta a Mobilitás Hetének egyik különleges rendezvénye egy kerékpáros lámpás felvonulás. A résztvevők különböző lámpákkal, fényfüzérekkel díszítették fel kerékpárjaikat és így indultak útnak közösen a Városháza térről.

Rengeteg kivilágított bringa gurult végig a ároson. hatalmas sikert aratott az első győri kerékpáros lámpás felvonulás. Fotó: Krizsán Csaba

Kerékpáros lámpás felvonulás

Még csak első alkalommal rendezték meg Győri Ve-LED bringázok kerékpáros lámpás felvonulást máris rengetegen csatlakoztak hozzá. Hobbikerékpárosok Országos Klubja (HOK) helyi szervezete a Mobilitási Héthez csatlakozva szervezte meg az eseményt. A közös tekerés mellett díjazták a legszebb bringákat és abban is segítette, hogy a résztvevők bringái a különleges díszítés nélkül is kellően láthatóak legyenek a napi közlekedés során.

Tekintse meg az eseményről készült képeinket!: