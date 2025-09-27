szeptember 27., szombat

Elkészült Écs kapuja

31 perce

Gyertek, gyertek, sétáljatok át alattam!

Écs kapuja elkészült, megtalálta a helyét – jelentette be Vajda Péter, a Sokorói Tájegység Egyesülés elnöke a szombati átadási ünnepségen. A héten közösen alkotott székely kaput bensőséges ünnepség keretében adták át.

Barki Andrea

Sok önkéntes munkának és nagylelkű adományoknak köszönhetően összefogással elkészült Écs kapuja, amit szombaton délután ünnepélyes keretek között adtak át. A kaput Bokros Márk atya, a Pannonhalmi Főapátság szerzetese és perjele áldotta meg.

Elkészült Écs kapuja.
Fotó: B. A.

A falu kapuja jelkép

– Ez a kapu sokkal több, mint faragott fa,  hisz szép motívumok összessége. Ez a kapu közösségünk összefogásából született, a múltunkból táplálkozik és a jövőnknek üzen – mondta dr. Szabó Norbert polgármester ünnepi beszédében. Mint mondta, a kapu mindig a vendégvárás, az otthon, a közösség összetartozásának szimbóluma. A kapu falu felé eső oldalán erdélyi, a belső felén pedig écsi minták vannak, Schreiner Károly écsi fafaragó népi iparművész tervei szerint. Mint azt már sokan tudják, az écsi fafaragás megyerikum

Dr. Szabó Norbert polgármester, Pethő Sándor fafaragó mester és Vajda Péter, a Sokorói Tájegység Egyesülés elnöke vágta át a szalagot.
Fotó: B. A.

A kapu ötlete a Sokorói Tájegységi Egyesülés elnökétől, Vajda Pétertől származott, de nem jöhetett volna létre a fafaragó mesterek nélkül, akik a héten szívvel-lélekkel dolgoztak a Cifra udvarban. – Munkájuk révén nem csak egy kaput kaptunk, hanem egy maradandó jelképet, ami minden nap erőt és büszkeséget adhat nekünk – tette hozzá a polgármester.

Így készült Écs kapuja
Fotó: Csapó Balázs

– Sokan először a Sokoró Kapuja készítésekor találkoztunk először. Nagyon szoros barátságok alakultak ki, bár többnyire csak a táborok alkalmával találkozunk. Jó egymástól tanulni és együtt alkotni. Ennek szellemében készítettük ezt a kaput –idézte fel az előző, munkával töltött hetet Pethő Sándor fafaragó mester.

Az écsi, dr. Barsi Ernő Népdalkör és Citeraegyüttes adott műsort.
Fotó: B.A.

Vajda Péter elmondta, azt szeretnék, hogy 23 összetartozás kapuja legyen építve a Sokorói tájegységen. 

–Azt szeretnénk, ha ez idő alatt 

  • felfigyelnének ránk, 
  • tudnánk beszélgetni, 
  • kapcsolódni, 
  • együtt gondolkodni, 
  • kétkezi munkával együtt alkotni a hazánkat. 
  • A gyönyörű Sokorói dombvidéken együtt megtalálni az élet értékeit. 
  • Mutatni fogjuk a jövő nemzedékének a jobb utat, amely a  barátságon és a testvériségen alapszik, megmutatni azt, hogy milyen erős kötelék fog össze minket – fogalmazta meg céljaikat Vajda Péter.

 

