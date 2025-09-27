39 perce
Gyertek, gyertek, sétáljatok át alattam!
Écs kapuja elkészült, megtalálta a helyét – jelentette be Vajda Péter, a Sokorói Tájegység Egyesülés elnöke a szombati átadási ünnepségen. A héten közösen alkotott székely kaput bensőséges ünnepség keretében adták át.
Sok önkéntes munkának és nagylelkű adományoknak köszönhetően összefogással elkészült Écs kapuja, amit szombaton délután ünnepélyes keretek között adtak át. A kaput Bokros Márk atya, a Pannonhalmi Főapátság szerzetese és perjele áldotta meg.
A falu kapuja jelkép
– Ez a kapu sokkal több, mint faragott fa, hisz szép motívumok összessége. Ez a kapu közösségünk összefogásából született, a múltunkból táplálkozik és a jövőnknek üzen – mondta dr. Szabó Norbert polgármester ünnepi beszédében. Mint mondta, a kapu mindig a vendégvárás, az otthon, a közösség összetartozásának szimbóluma. A kapu falu felé eső oldalán erdélyi, a belső felén pedig écsi minták vannak, Schreiner Károly écsi fafaragó népi iparművész tervei szerint. Mint azt már sokan tudják, az écsi fafaragás megyerikum.
A kapu ötlete a Sokorói Tájegységi Egyesülés elnökétől, Vajda Pétertől származott, de nem jöhetett volna létre a fafaragó mesterek nélkül, akik a héten szívvel-lélekkel dolgoztak a Cifra udvarban. – Munkájuk révén nem csak egy kaput kaptunk, hanem egy maradandó jelképet, ami minden nap erőt és büszkeséget adhat nekünk – tette hozzá a polgármester.
– Sokan először a Sokoró Kapuja készítésekor találkoztunk először. Nagyon szoros barátságok alakultak ki, bár többnyire csak a táborok alkalmával találkozunk. Jó egymástól tanulni és együtt alkotni. Ennek szellemében készítettük ezt a kaput –idézte fel az előző, munkával töltött hetet Pethő Sándor fafaragó mester.
Vajda Péter elmondta, azt szeretnék, hogy 23 összetartozás kapuja legyen építve a Sokorói tájegységen.
–Azt szeretnénk, ha ez idő alatt
- felfigyelnének ránk,
- tudnánk beszélgetni,
- kapcsolódni,
- együtt gondolkodni,
- kétkezi munkával együtt alkotni a hazánkat.
- A gyönyörű Sokorói dombvidéken együtt megtalálni az élet értékeit.
- Mutatni fogjuk a jövő nemzedékének a jobb utat, amely a barátságon és a testvériségen alapszik, megmutatni azt, hogy milyen erős kötelék fog össze minket – fogalmazta meg céljaikat Vajda Péter.