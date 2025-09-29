Jövőre, veletek ugyanitt - 60 éves osztálytalálkozót tartottak Himodon - fotó

Hagyományokhoz híven a találkozó hálaadó szentmisével kezdődött, ahol a templom ódon falai első alkalommal verték vissza a gitárok hangját, ahol a zenei szolgálatot az ikrényi Cantus Communitatus ének és zenekar adta.

Forrás: Olvasó

A szentmise elején Tóth Imre atya kedves szavakkal köszöntötte az egybegyűlteket, hangsúlyozván, hogy milyen erős kötelék kell ahhoz, hogy ennyi év után is ilyen szép számmal jöttek vissza Himodra az egykori diákok. Összejöttek, hogy hálát adjanak a Jó Istennek, hogy ennyi évet maguk mögött tudhatnak, de nem feledkeztek el osztálytársaikról nevelőikről és hitoktatóikról sem, akikért a hálaadó szentmisét bemutatta.

Hatvan év után először találkozott egykori diákjaival Varsányi Lajosné Hegyi Éva, aki meghatottan üdvözölte volt tanítványait.

A szentmise után finom ebéd várt a régi diákokra, majd azt követően megkoszorúzták Reinhoffer István, egykori igazgatójuknak az iskola falán lévő emléktábláját, a temetőben pedig elhelyezték a megemlékezés virágait és mécseseit.

Estében nyúlóan pedig következhetett a visszaemlékezés, a nosztalgiázás az elmúlt évtizedekről, a fényképek nézegetése, és természetesen nem maradt el a búcsúzáskor szokásos köszönés sem, miszerint jövőre, veletek ugyanitt.

Kocsis-Katona Imre

