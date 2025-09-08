szeptember 8., hétfő

Pályázati lehetőség

2 órája

Akár ingyen is ivartalaníthatja házi kedvencét

Címkék#állatorvos#Magyar Falu Program#Felelős állattartás elősegítés#transzponder#mikrochip#pályázat

Kisalföld.hu

Az Agrárminisztérium a Magyar Falu Program keretében pályázatot hirdet a Magyarország területén működő 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések önkormányzatai számára „Felelős állattartás elősegítése" címen. Veszprémvarsány önkormányzata is részt kíván venni ezen a pályázaton, melynek feltétele, hogy az igényeket előzetesen felmérjék. A pályázat elnyerése esetén lehetőség nyílik az önkormányzattal szerződést kötött állatorvos által elvégzett ingyenes ivartalanításra, a veszettség elleni védőoltás beadatására, illetve mikrochippel (transzponderrel) történő megjelölésére Veszprémvarsány lakosságának a tulajdonában lévő kutyák és macskák részére.

Fotó: Kisalföld archívum

Ha szeretné igénybe venni a megjelölt ingyenes szolgáltatásokat, jelezze a hivatal felé!
Jelentkezni 2025. szeptember 17-ig kizárólag személyesen, Veszprémvarsány önkormányzatánál (Veszprémvarsány Kossuth Lajos u 44.) a pályázat mellékletét képező hivatalos igényfelmérő lap kitöltésével és aláírásával hétfőtől-csütörtökig 8 órától 15 óráig, pénteken 8 órától 12 óráig.

Nyertes pályázat esetén az egyszeri alkalommal történő ingyenes szolgáltatással kizárólag az igényfelmérő lapot kitöltött és aláírt állattartók élhetnek, valamint 12 hónap áll rendelkezésre a beavatkozások elvégzésére.

 

