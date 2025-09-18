Iskolások látogattak a kapuvári laktanyába

A gyerekek és felnőttek megismerkedhettek a katasztrófavédelem és a tűzoltóság munkájával - közölte honlapján a katasztrófavédelem.

Forrás: Katasztrófavédelem

A forgószínpadszerűen berendezett bemutatón megtekintették a hivatásos tűzoltók egyéni védőfelszereléseit amit saját magukra is ölthettek az érdeklődők,

VR szemüveg segítségével pedig még azt is átélhették milyen tüzet oltani.

Érdeklődve hallgatták a beavatkozásokon használt tűzoltó felszerelésekkel, járművekkel, valamint a Katasztrófavédelmi Mobil Laborral kapcsolatos fontosabb információkat is.

Mindezek mellett nagy sikert aratott a szelfi sarok ahol a tűzoltó ruhába bújt gyerekek büszkén pózoltak a kamera előtt. Reméljük, hogy minden résztvevő hasznos információk birtokában és élményekkel gazdagon tért haza.