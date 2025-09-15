iOS 26 - Három fontos változást emeltünk ki a legújabb Apple frissítésből

A vadonatúj operációs rendszert, azaz az iOS 26 tényleg minden szempontból komoly frissítés és új korszakot hoz magával. Tehát függetlenül attól, hogy az iOS/iPadOS/watchOS/macOS szoftverről beszélünk - most először kap egységes számozást a frissítés az Apple-tól.

Hétfőn este 7 órától itt az iOS 26

iOS 26 - 3 fontos változás

Nem csak néhány apróság változott, hanem alapjaiban újult meg a látványvilág, de hasznos új funkciók is érkeztek, ezek közül emelünk ki hármat.