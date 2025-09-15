Apple
iOS 26 - Három fontos változást emeltünk ki a legújabb Apple frissítésből
Véget ért a várakozás, magyar idő szerint hétfőn este 7 órakor megérkezett iOS 26. A komolynak számító frissítés elindult az Apple eszközökön.
A vadonatúj operációs rendszert, azaz az iOS 26 tényleg minden szempontból komoly frissítés és új korszakot hoz magával. Tehát függetlenül attól, hogy az iOS/iPadOS/watchOS/macOS szoftverről beszélünk - most először kap egységes számozást a frissítés az Apple-tól.
iOS 26 - 3 fontos változás
Nem csak néhány apróság változott, hanem alapjaiban újult meg a látványvilág, de hasznos új funkciók is érkeztek, ezek közül emelünk ki hármat.
- Az Apple minden termékén egységes Liquid Glass felhasználói felület-dizájnt alkalmaz. Az első dolog, amit észrevehetünk, amikor először használjuk az iPadOS 26-ot, az az új ablakkezelő rendszer. Ez teljes irányítást ad akár 12 ablak felett – beleértve a méretük állítását, a csempézést, valamint a Mac-eknél megszokott „jelzőlámpa” vezérlőket. (Ezekkel zárhatjuk be, minimalizálhatjuk, maximalizálhatjuk az ablakokat, illetve hosszú nyomásra további opciók is elérhetők.)
- Az Apple végre elhozta az iPadre is a Macről ismert Preview alkalmazást. A Preview segítségével képeket és PDF-eket nézhetünk meg, szerkeszthetünk, illetve láthatunk el jegyzetekkel ugyanazokkal az eszközökkel, amelyeket a Macen is használunk.
- Sokan az iPadet elsősorban kommunikációra használják, különösen videóhívásokra. Ez most még erőteljesebb lesz, hála az Apple Call Translation API-jának és a Live Translation funkciónak. Ezek révén nyelvi akadályok nélkül készíthetünk eredményes megbeszéléseket, hiszen a rendszer szinte azonnal lefordítja, amit a másik fél mond – és mindezt közvetlenül az eszközön.
