Ikrek is születtek a napokban Győr-Moson-Sopronban, mutatjuk milyen nevet kaptak

A neveket a szülők hozzájárulása után, a kórházból kapott névsor alapján tesszük közzé.

Forrás: Shutterstock

Fotó: Illusztráció

Szeptember 15-én születettek Győrben: Vados Doroti és Vados Ármin (Csorna).

Szeptember 16-án született Győrben: Popper Milán (Győrladamér).

Szeptember 16-án születettek Mosonmagyaróváron: Kolmány Lukács Vince (Lipót), Farkas Linett (Máriakálnok).

 

