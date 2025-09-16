Megjöttünk
Ikrek is születtek a napokban Győr-Moson-Sopronban, mutatjuk milyen nevet kaptak
A neveket a szülők hozzájárulása után, a kórházból kapott névsor alapján tesszük közzé.
Szeptember 15-én születettek Győrben: Vados Doroti és Vados Ármin (Csorna).
Szeptember 16-án született Győrben: Popper Milán (Győrladamér).
Szeptember 16-án születettek Mosonmagyaróváron: Kolmány Lukács Vince (Lipót), Farkas Linett (Máriakálnok).
