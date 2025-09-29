szeptember 29., hétfő

Mihály névnap

16°
+20
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kikapcsolódás

29 perce

Rengeteg program az Idősek Hetén Győrben

Címkék#Idősek hete#Nyugdíjas bör#idősek világnapja

Hét napon keresztül számos ingyenes program várja az időseket Győrben.

Kisalföld.hu

Elkezdődött az Idősek Hete Győrben. Hétfőtől jövő hét hétfőig számos ingyenes programmal várják az időseket, mint például kézműves foglalkozások, szenior örömtánc, nyugdíjas egyetem vagy épp az első alkalommal megrendezett Nyugdíjas börze. A rendezvény fő szervezője a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér, valamint a Generációk Művelődési Háza. A részvétel díjtalan azonban több esetben regisztrációhoz kötött. 

A részletest programot az alábbi plakáton olvashatják:

idősek hete
Idősek hete programok Győrben.
Forrás: gyor.hu

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu