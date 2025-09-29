Rengeteg program az Idősek Hetén Győrben

Elkezdődött az Idősek Hete Győrben. Hétfőtől jövő hét hétfőig számos ingyenes programmal várják az időseket, mint például kézműves foglalkozások, szenior örömtánc, nyugdíjas egyetem vagy épp az első alkalommal megrendezett Nyugdíjas börze. A rendezvény fő szervezője a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér, valamint a Generációk Művelődési Háza. A részvétel díjtalan azonban több esetben regisztrációhoz kötött.

A részletest programot az alábbi plakáton olvashatják: