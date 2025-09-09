szeptember 9., kedd

Ádám névnap

21°
+31
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kerekasztal

1 órája

Hit és üzlet kéz a kézben - fotók

Címkék#Pannonhalmi Főapátság#Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara#Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

Hit és üzlet kapcsolatáról és a vállalkozói életben betöltött szerepéről tartottak kerekasztal beszélgetést.

Kisalföld.hu

Különleges kerekasztal beszélgetésnek adott otthont a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara. A Hit és üzlet új dimenzióiban vállalkozói fórumon számos neves vendég tette tiszteletét.

A Hit és üzlet új dimenzióiban vállalkozói fórumon számos neves vendég tette tiszteletét.
A Hit és üzlet új dimenzióiban vállalkozói fórumon számos neves vendég tette tiszteletét.
Fotó: Krizsán Csaba

Hit és üzlet kapcsolata

–A kamara legfontosabb tevékenysége, hogy a lehető legjobb körülményeket teremtse a vállalkozóknak. Hit nélkül pedig nem lehet vállalkozni – fogalmazott köszöntő beszédében Pintér-Péntek Imre az esemény házigazdája. – A kamaránál nem teszünk különbséget ember és ember között, így hívő és nem hívő közt sem. A magyar kultúrának azonban szerves részét képezik a keresztény értékek.

Az eseményen részt vett Latorcai Csaba, közigazgatási és területfejlesztési miniszterhelyettes, parlamenti államtitkár is, aki szintén köszöntötte a résztvevőket.

– Az ember fontos jellemzője, hogy kialakult képe van arról mi a helyes és mi a helytelen, ezt nevezzük világnézetnek vagy világlátásnak. A keresztényég is tartalmaz ilyen, a mindennapi életünkre vonatkozó "játékszabályokat, arról hogy viszonyuljunk magunkhoz, másokhoz és a minket körülvevő világhoz. Ezek az értékek pedig szükségszerűen megjelennek a vállalkozói életben is.

Hit és üzlet kéz a kézben

Fotók: Krizsán Csaba

A beszélgetésen részt vett:

  • Pintér-Péntek Imre, a GYMSM KIK elnöke, a MKIK alelnöke
  • Latorcai Csaba, közigazgatási és területfejlesztési miniszterhelyettes, parlamenti államtitkár
  • Dr. Balog Ádám, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke
  • Bokros Márk, a Pannonhalmi Főapátság perjele
  • Südy György, a Südy Consulting tulajdonosa
  • Vajda Péter, a Pedró Pékség ügyvezetője
  • Pénzes László, a SFS Group Hungary Kft.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu