1 órája
Hit és üzlet kéz a kézben - fotók
Hit és üzlet kapcsolatáról és a vállalkozói életben betöltött szerepéről tartottak kerekasztal beszélgetést.
Különleges kerekasztal beszélgetésnek adott otthont a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara. A Hit és üzlet új dimenzióiban vállalkozói fórumon számos neves vendég tette tiszteletét.
Hit és üzlet kapcsolata
–A kamara legfontosabb tevékenysége, hogy a lehető legjobb körülményeket teremtse a vállalkozóknak. Hit nélkül pedig nem lehet vállalkozni – fogalmazott köszöntő beszédében Pintér-Péntek Imre az esemény házigazdája. – A kamaránál nem teszünk különbséget ember és ember között, így hívő és nem hívő közt sem. A magyar kultúrának azonban szerves részét képezik a keresztény értékek.
Az eseményen részt vett Latorcai Csaba, közigazgatási és területfejlesztési miniszterhelyettes, parlamenti államtitkár is, aki szintén köszöntötte a résztvevőket.
– Az ember fontos jellemzője, hogy kialakult képe van arról mi a helyes és mi a helytelen, ezt nevezzük világnézetnek vagy világlátásnak. A keresztényég is tartalmaz ilyen, a mindennapi életünkre vonatkozó "játékszabályokat, arról hogy viszonyuljunk magunkhoz, másokhoz és a minket körülvevő világhoz. Ezek az értékek pedig szükségszerűen megjelennek a vállalkozói életben is.
Hit és üzlet kéz a kézbenFotók: Krizsán Csaba
A beszélgetésen részt vett:
- Pintér-Péntek Imre, a GYMSM KIK elnöke, a MKIK alelnöke
- Latorcai Csaba, közigazgatási és területfejlesztési miniszterhelyettes, parlamenti államtitkár
- Dr. Balog Ádám, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke
- Bokros Márk, a Pannonhalmi Főapátság perjele
- Südy György, a Südy Consulting tulajdonosa
- Vajda Péter, a Pedró Pékség ügyvezetője
- Pénzes László, a SFS Group Hungary Kft.