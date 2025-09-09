Hit és üzlet kéz a kézben - fotók

Különleges kerekasztal beszélgetésnek adott otthont a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara. A Hit és üzlet új dimenzióiban vállalkozói fórumon számos neves vendég tette tiszteletét.

Fotó: Krizsán Csaba

Hit és üzlet kapcsolata

–A kamara legfontosabb tevékenysége, hogy a lehető legjobb körülményeket teremtse a vállalkozóknak. Hit nélkül pedig nem lehet vállalkozni – fogalmazott köszöntő beszédében Pintér-Péntek Imre az esemény házigazdája. – A kamaránál nem teszünk különbséget ember és ember között, így hívő és nem hívő közt sem. A magyar kultúrának azonban szerves részét képezik a keresztény értékek.

Az eseményen részt vett Latorcai Csaba, közigazgatási és területfejlesztési miniszterhelyettes, parlamenti államtitkár is, aki szintén köszöntötte a résztvevőket.

– Az ember fontos jellemzője, hogy kialakult képe van arról mi a helyes és mi a helytelen, ezt nevezzük világnézetnek vagy világlátásnak. A keresztényég is tartalmaz ilyen, a mindennapi életünkre vonatkozó "játékszabályokat, arról hogy viszonyuljunk magunkhoz, másokhoz és a minket körülvevő világhoz. Ezek az értékek pedig szükségszerűen megjelennek a vállalkozói életben is.