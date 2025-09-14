szeptember 14., vasárnap

A hazáról, az otthonról, és a rónaságról: elismerték a levéli énekkart

Levél Községért díjat érdemelt ki a 25 éves Levéli Heideboden Énekkar, mely a Levéli Német Nemzetiségi Önkormányzat egykori elnöke, Pollreisz Róbert kezdeményezésével alakult meg 2000-ben. A Heideboden díját az énnekart vezető Nagy Adélka vette át a falu vezetésétől.

A hazáról, az otthonról, és a rónaságról: elismerték a levéli énekkart

 Levél Községért díjat a 25 éves Levéli Heideboden Énekkar érdemelte ki idén. 

A Heideboden Énekkar Levél Községért díjat érdemelt ki
A Heideboden Énekkar Levél Községért díjat érdemelt ki.

Heideboden: 25 éve énekelnek együtt

Levéli Német Nemzetiségi Önkormányzat egykori elnöke Pollreisz Róbert kezdeményezésére 2000-ben alakult meg a német nyelvű Heideboden Énekkar. Eleinte 6-8 fő énekelt csak a csoportban, saját örömükre. Miután Csapó Imre tanárt megnyerték a kórus vezetésére, szakszerűbben próbáltak, új dalokat tanultak és a létszám is megnőtt. Ettől kezdve ki mertek állni a falu rendezvényein, hogy előadják dalaikat.2004-ben Nagy Adélka énektanár  vette át az énekkar vezetését, aki 13 éven keresztül, 2017-ig tanította és vezette a kórust. 2004-ben Schmidt Róbert is csatlakozott a kórushoz és azóta is harmonikán kíséri és segíti az énekkart. 2018-ban Horváthné Troll Tímea készítette fel az énekkart a karácsonyi rendezvényre, melynek nagy sikere volt. 2019-ben új vezetőt kapott a Levéli Heideboden Énekkar Czibikné Németh Márta személyében. Sajnos férje betegsége miatt 2024-ben le kellett mondania az énekkar vezetéséről, ezért Huszti-Tarnói Mária készítette fel az énekkart a Levéli Harmonikások által szervezett Tavasznyitó Koncertre.

A Heideboden Énekkar 2024 őszén ismét Nagy Adélka segítségét kérte, aki felkészítette a kórust a Német Nemzetiségi Karácsonyi Ünnepségre és azóta is vezeti a kórust. A 13 fős énekkar nagy lelkesedéssel énekel heti énekóráikon, készülve különböző rendezvényekre, kórustalálkozókra.

Sok rendezvényt színesítenek

Rendszeresen részt vesznek a helyi és a környékbeli rendezvényeken, mint a Tavasznyitó Koncerten, a Traktorosnapokon, a Kitelepítési Megemlékezésen, az Adventi Ablaknyitáson, Ünnepségeken. Az énekkar már többször énekelt Ausztriában és Szlovákiában is. Minden évben jelen vannak a Hegyeshalmi Német Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett Farsangfarki Mulatságokon és a Kimlei Kórustalálkozókon.

A Heideboden Énekkar 2010-ben Nagy Adélka énektanárnő felkészítésével és vezetésével arany minősítést nyert a Győr-Moson-Sopron Vármegyei minősítőn. A kórusnevet a németnyelvű Heideboden, magyarul Mosoni-síkság (Rónaság) területe ihlette.

Kezdetekben a Levélről kitelepített sváboktól hátrahagyott dalokat énekelték, melyek nagy részét a Németországban élő Levélről kitelepített Ebner (Ébner) Hans írt és komponált. A kórus általában a hazáról, az otthonról, a rónaságról énekel, melyekkel méltón próbálnak tisztelegni a németség gyökerei előtt. A német énekekkel és nyelvvel ápolják, megőrzik és próbálják továbbadni hazaszeretetüket és tiszteletüket.

 

 

