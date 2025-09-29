Gólyahír
1 órája
Hat kisbabának örülhettek a szüleik hétvégén Győrben és Mosonmagyaróváron
Forrás: pexels.com
Szeptember 26-án születtek:
Győrben: Pásztor Zorka (Győr), Deák Benett Kolin (Győr), Lakatos Anna Mia (Győr).
Mosonmagyaróváron: Bónusz Márton (Halászi).
Szeptember 27-én született:
Győrben: Varga Zente (Rábakecöl).
Szeptember 28-án született:
Győrben: Győri Szófia (Kocs).
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre