Hat kisbabának örülhettek a szüleik hétvégén Győrben és Mosonmagyaróváron

Forrás: pexels.com

Szeptember 26-án születtek: 

Győrben: Pásztor Zorka (Győr), Deák Benett Kolin (Győr), Lakatos Anna Mia (Győr).

Mosonmagyaróváron: Bónusz Márton (Halászi).

Szeptember 27-én született: 

Győrben: Varga Zente (Rábakecöl).

Szeptember 28-án született: 

Győrben: Győri Szófia (Kocs).

 

