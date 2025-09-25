Megjöttünk
1 órája
Hat kisbaba sírt fel szerdán Győrben, a lányok voltak többségben
A neveket a szülők hozzájárulása után, a kórházból kapott névsor alapján tesszük közzé.
Szeptember 24-én születtek Győrben: Varga Dávid (Tápszentmiklós), Kovács Odett (Töltéstava), Bajusz Lara Patrícia (Győr), Tóth Adél (Győr), Bartalus Janka (Győr), Pető Martin (Öttevény).
Megjöttünk
- Három kisbaba sírt fel kedden Sopronban
- Gyönyörű neveket kaptak a kedden született kisbabák Győrben és Mosonmagyaróváron
- Sok-sok kisbaba született a napokban Sopronban
- Sok-sok kisbaba született a hétvégén Győrben és Mosonmagyaróváron
- Sok-sok csöppség született a napokban Sopronban
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre