Megjöttünk
44 perce
Három kisfiú és egy kislány született két nap alatt Sopronban
A neveket a szülők hozzájárulása után, a kórházból kapott névsor alapján tesszük közzé.
A kép illusztráció.
Forrás: Shutterstock
Szeptember 2-án születtek Sopronban:
Hanzséros Zente (Fertőszéplak), Karalyos Liliána Zoé (Nagycenk), Simon Dániel (Sopron).
Szeptember 3-án született:
Pölcz Noel (Nagycenk).
Megjöttünk
- Csak kislányok születtek szerdán Győrben, különleges neveket kaptak
- Két kislány sírt fel kedden Győrben és Mosonmagyaróváron
- Sok-sok kisbaba született a napokban Sopronban
- Ők születtek szeptember elsején Győrben és Mosonmagyaróváron
- Rengeteg kisbaba született a hétvégén Győrben és Mosonmagyaróváron
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre