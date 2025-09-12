Megjöttünk
3 órája
Három kisbaba született csütörtökön Sopronban
A neveket a szülők hozzájárulása után, a kórházból kapott névsor alapján tesszük közzé.
Fotó: Shutterstock
Szeptember 11-én születtek: Tóth Neszta (Pereszteg), Biliczki Zora (Bana), Pálfi Dominik (Sopronkövesd)
