Megjöttünk
59 perce
Három kisbaba született a napokban Sopronban
A neveket a szülők hozzájárulása után, a kórházból kapott névsor alapján tesszük közzé.
Forrás: Shutterstock
Sopronban születtek:
Szeptember 5-én: Baranyai Soma (Kapuvár).
Szeptember 6-án: Bajer Benjámin János (Sopron).
Szeptember 7-én: Regdon Lili Olívia (Sopronkövesd).
