Három kisbaba született a hétvégén Sopronban
A neveket a szülők hozzájárulása után, a kórházból kapott névsor alapján tesszük közzé.
Szeptember 12-én születtek: Gömbös Zoé Jázmin (Nemeskér), Bors Zengő (Sopron)
Szeptember 13-án született: Németh Zente (Fertőd)
Megjöttünk
