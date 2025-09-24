Megjöttünk
2 órája
Három kisbaba sírt fel kedden Sopronban
A neveket a szülők hozzájárulása után, a kórházból kapott névsor alapján tesszük közzé.
Forrás: Shuttertock
Fotó: Illusztráció
Szeptember 23-án születtek Sopronban: Kiss Dominik (Babót), Ábrahám Maxim (Fertőd), Ősz Miléna (Harka).
