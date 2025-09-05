szeptember 5., péntek

Megjöttünk

1 órája

Három apróság sírt fel a soproni kórházban szeptember 4-én

A neveket a szülők hozzájárulása után, a kórházból kapott névsor alapján tesszük közzé.

Kisalföld.hu
Szeptember 4-én születtek 

Sopronban: Pap Nolen Krisztián (Und), Kovács Botond (Beled), Pénzes Lilla (Sopron).

Megjöttünk

