1 órája
Három apróság sírt fel a soproni kórházban szeptember 4-én
A neveket a szülők hozzájárulása után, a kórházból kapott névsor alapján tesszük közzé.
Fotó: Shutterstock
Szeptember 4-én születtek
Sopronban: Pap Nolen Krisztián (Und), Kovács Botond (Beled), Pénzes Lilla (Sopron).
