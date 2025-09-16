szeptember 16., kedd

Dalos összejövetel

2 órája

Harmadszor csendült fel a nóta Győrszentivánon – Telt házas volt a Cserók Nótaklub találkozója

Címkék#művelődési központ#Cserók Nótaklub#Bősárkányi Népdalkör#Győrszentiván#dal

Szombaton ismét nótától volt hangos Győrszentiván: immár harmadik alkalommal rendezték meg a hagyományos nótástalálkozót, amelynek ezúttal is a Kossuth Lajos Művelődési Ház udvara adott otthont. A rendezvényt a Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ és a Cserók Nótaklub közös szervezésében valósították meg, a magyar nóta szeretetének, a közösségi összetartozásnak és a hagyományok ápolásának jegyében.

Kisalföld.hu
Harmadszor csendült fel a nóta Győrszentivánon – Telt házas volt a Cserók Nótaklub találkozója

Fotó: Gulyás Attila

A találkozó ünnepélyes megnyitóján Sebestyén Tamás, a Cserók Nótaklub vezetője köszöntötte a megjelenteket. Beszédében kiemelte: a klub célja, hogy a magyar nóta ne merüljön feledésbe, és továbbra is élő része maradjon a közösségi életnek. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Dr. Balogh-Farkas Renáta, Győrszentiván önkormányzati képviselője, valamint Loschitz Ferenc, a Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ igazgatója is, akik szintén szóltak a közönséghez.

Fotó: Gulyás Attila

A köszöntők után kezdetét vette a többórás műsor, amelyben szebbnél szebb magyar nóták és népdalok csendültek fel. A fellépők sora idén is impozáns volt: érkeztek Felvidékről, Salgótarjánból, Debrecenből, Budapestről, valamint a környékbeli településekről, így Csornáról és Győrből is. A színpadon összesen negyven előadó lépett fel, akik mindannyian szívből, lélekből énekeltek, megidézve a régi idők hangulatát.

Különleges színfoltja volt az eseménynek a Bősárkányi Népdalkör, akik csodálatos csokorba kötött rábaközi dalokat hoztak el a szentiváni közönségnek. A zenei kíséret is emelte az est fényét: Varga Zoltán citerajátéka autentikus hangzást adott a produkcióknak, míg Péter István tangóharmonikával színesítette a dallamokat. Az énekeseket Greznár Zoltán és zenekara kísérte, akik profi módon alkalmazkodtak minden fellépő stílusához, így biztosítva a zökkenőmentes és élvezetes előadásokat.

A rendezvény nem csupán zenei élményt kínált, hanem egyfajta kulturális küldetést is teljesített. A magyar nóta, mint a nemzeti identitás egyik fontos eleme, generációkon átívelő értéket képvisel. A találkozó ismét bebizonyította: amíg vannak, akik hajlandóak megőrizni és továbbadni apáink és nagyanyáink szájról szájra tanított dalait, addig a magyar nóta élni fog – nemcsak a színpadon, hanem a szívekben is.

A Cserók Nótaklub célja nem csupán a szórakoztatás, hanem a hagyományőrzés is. Az egyesület tagjai egész évben aktívan dolgoznak azon, hogy a magyar nóta ne merüljön feledésbe. A klub rendszeresen szervez próbákat, kisebb fellépéseket, és részt vesz más települések kulturális eseményein is.

A szombati találkozó végén Sebestyén Tamás köszönetet mondott minden fellépőnek, támogatónak és segítőnek, akik hozzájárultak az esemény sikeréhez. Külön kiemelte a közönség szerepét is, hiszen – mint mondta – „nóta csak akkor él, ha van, aki hallgatja”.

A rendezvény zárásaként közös éneklésre is sor került, ahol a fellépők és a közönség együtt dalolták a legismertebb nótát: „Szeressük egymást, gyerekek!”. A hangulat emelkedett volt, sokan meghatódva emlékeztek vissza gyerekkori élményekre, amikor még nagyszülők mellett csendült fel a nóta a családi asztalnál.

A III. Győrszentiváni Nótástalálkozó méltó folytatása volt az előző évek hagyományának, és már most sokan várják a jövő évi eseményt. A szervezők ígérete szerint a következő találkozó még színesebb és gazdagabb programmal várja majd a nótakedvelő közönséget.

Szöveg és fotó: Gulyás Attila

 

