Harmadszor csendült fel a nóta Győrszentivánon – Telt házas volt a Cserók Nótaklub találkozója

A találkozó ünnepélyes megnyitóján Sebestyén Tamás, a Cserók Nótaklub vezetője köszöntötte a megjelenteket. Beszédében kiemelte: a klub célja, hogy a magyar nóta ne merüljön feledésbe, és továbbra is élő része maradjon a közösségi életnek. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Dr. Balogh-Farkas Renáta, Győrszentiván önkormányzati képviselője, valamint Loschitz Ferenc, a Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ igazgatója is, akik szintén szóltak a közönséghez.

Fotó: Gulyás Attila

A köszöntők után kezdetét vette a többórás műsor, amelyben szebbnél szebb magyar nóták és népdalok csendültek fel. A fellépők sora idén is impozáns volt: érkeztek Felvidékről, Salgótarjánból, Debrecenből, Budapestről, valamint a környékbeli településekről, így Csornáról és Győrből is. A színpadon összesen negyven előadó lépett fel, akik mindannyian szívből, lélekből énekeltek, megidézve a régi idők hangulatát.

Különleges színfoltja volt az eseménynek a Bősárkányi Népdalkör, akik csodálatos csokorba kötött rábaközi dalokat hoztak el a szentiváni közönségnek. A zenei kíséret is emelte az est fényét: Varga Zoltán citerajátéka autentikus hangzást adott a produkcióknak, míg Péter István tangóharmonikával színesítette a dallamokat. Az énekeseket Greznár Zoltán és zenekara kísérte, akik profi módon alkalmazkodtak minden fellépő stílusához, így biztosítva a zökkenőmentes és élvezetes előadásokat.

A rendezvény nem csupán zenei élményt kínált, hanem egyfajta kulturális küldetést is teljesített. A magyar nóta, mint a nemzeti identitás egyik fontos eleme, generációkon átívelő értéket képvisel. A találkozó ismét bebizonyította: amíg vannak, akik hajlandóak megőrizni és továbbadni apáink és nagyanyáink szájról szájra tanított dalait, addig a magyar nóta élni fog – nemcsak a színpadon, hanem a szívekben is.

A Cserók Nótaklub célja nem csupán a szórakoztatás, hanem a hagyományőrzés is. Az egyesület tagjai egész évben aktívan dolgoznak azon, hogy a magyar nóta ne merüljön feledésbe. A klub rendszeresen szervez próbákat, kisebb fellépéseket, és részt vesz más települések kulturális eseményein is.