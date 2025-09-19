Minden, ami hal Győrben: pörköltben, paprikásan burgerben és palacsintában is - fotók

Ötödik alkalommal is a halételeké lesz a főszerep a hétvégén. A Győri Halnapok igazi kulináris kalandra invitálja a látogatókat, klasszikusokkal, mint a halászlé vagy a harcsapaprikás, és különlegességekkel, mint a hamburger vagy a harcsacsinta.

Ínycsiklandó finomságokkal vette kezdetét az 5. Győri Halnapok. Fotó: Krizsán Csaba

Halnapok a belvárosban

Az 5. Győri Halnapoknak a Dunakapu tér ad otthont. Pénteken délutántól vasárnap estig várják látogatókat, a három nap során végig egy 1500 literes üstben pontyhalászlé fog rotyogni, amelyhez halbaráti áron juthatnak hozzá a Győri Halnapokra kilátogatók. A különleges ételeket pedig szakmai zsűri is értékeli majd, amelynek elnöke Prisztóka Tibor, a nyúli Szél Fiai Fogadó & Cellárium tulajdonosa és séfje

A gasztronómiai élvezetek mellett kulturális és színpadi programok is színesítik az eseményt.