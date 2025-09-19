szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

18°
+24
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gasztro fesztivál

1 órája

Minden, ami hal Győrben: pörköltben, paprikásan burgerben és palacsintában is - fotók

Címkék#Győri Halnapok#harcsapaprikás#halburger#halászlé

Elkezdődtek a Győri Halnapok. A halételek szerelmeseinek minden álma valóra válik, sőt olyan különlegességeket is kóstolhatnak , amiket eddig talán még elképzelni sem tudtak.

Kisalföld.hu
Minden, ami hal Győrben: pörköltben, paprikásan burgerben és palacsintában is - fotók

Ötödik alkalommal is a halételeké lesz a főszerep a hétvégén. A Győri Halnapok igazi kulináris kalandra invitálja a látogatókat, klasszikusokkal, mint a halászlé vagy a harcsapaprikás, és különlegességekkel, mint a hamburger vagy a harcsacsinta. 

Győri Halnapok
Ínycsiklandó finomságokkal vette kezdetét az 5. Győri Halnapok. Fotó: Krizsán Csaba

Halnapok a belvárosban

Az 5. Győri Halnapoknak a Dunakapu tér ad otthont. Pénteken délutántól vasárnap estig várják látogatókat, a három nap során végig egy 1500 literes üstben pontyhalászlé fog rotyogni, amelyhez halbaráti áron juthatnak hozzá a Győri Halnapokra kilátogatók. A különleges ételeket pedig szakmai zsűri is értékeli majd, amelynek elnöke Prisztóka Tibor, a nyúli Szél Fiai Fogadó & Cellárium tulajdonosa és séfje

A gasztronómiai élvezetek mellett kulturális és színpadi programok is színesítik az eseményt.

Győri Halnapok - péntek

Fotók: Krizsán Csaba

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu