Minden, ami hal Győrben: pörköltben, paprikásan burgerben és palacsintában is - fotók
Elkezdődtek a Győri Halnapok. A halételek szerelmeseinek minden álma valóra válik, sőt olyan különlegességeket is kóstolhatnak , amiket eddig talán még elképzelni sem tudtak.
Ötödik alkalommal is a halételeké lesz a főszerep a hétvégén. A Győri Halnapok igazi kulináris kalandra invitálja a látogatókat, klasszikusokkal, mint a halászlé vagy a harcsapaprikás, és különlegességekkel, mint a hamburger vagy a harcsacsinta.
Halnapok a belvárosban
Az 5. Győri Halnapoknak a Dunakapu tér ad otthont. Pénteken délutántól vasárnap estig várják látogatókat, a három nap során végig egy 1500 literes üstben pontyhalászlé fog rotyogni, amelyhez halbaráti áron juthatnak hozzá a Győri Halnapokra kilátogatók. A különleges ételeket pedig szakmai zsűri is értékeli majd, amelynek elnöke Prisztóka Tibor, a nyúli Szél Fiai Fogadó & Cellárium tulajdonosa és séfje
A gasztronómiai élvezetek mellett kulturális és színpadi programok is színesítik az eseményt.
Győri Halnapok - péntekFotók: Krizsán Csaba