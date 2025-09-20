24 perce
Ennyiből lehet jót enni a Győri Halnapokon - Mutatjuk az árakat
Klasszikussal és különlegességekkel egyaránt készültek a kitelepülő sütödék. A Győri Halnapok kínálatában mindenki találhat kedvére valót. Mutatjuk az árakat.
Tegnap délután elkezdődtek a Győri Halnapok. A város egyik népszerű asztronómiai rendezvényére most is sokan kilátogattak. A Dunakapu tér megtelt olyan halsütödékkel, akik magas minőségű halételekkel várták a látogatókat. A rendezvény három napos, így annak sem kell aggódnia, aki még nem látogatott ki. Vasárnap estig lehet kipróbálni a különböző halászleveket, sült halakat sőt a bátrak akár békacombot is ropogtathatnak.
Győri Halnapok árai
A halászlé és a harcsapaprikás szinte minden standon megtalálhatók a Győri Halnapokon, de egzotikusabb tengeri apró halakat, garnélát vagy pallea-t is lehet kóstolni. Az árak nagyjából egységesek, pár száz forint eltérés lehet egy-egy hely között. Arra érdemes figyelni, hogy vannak helyek, ahol adagra máshol súlyra írják ki az árakat. A sült halak általában 10 dkg-os adagokban kérhetőek, de van ahol darabra kínálják.
Halászlé: 4000-4500 Ft
Fesztivál halászlé: 2800 Ft
Harcsapaprikás: 4000-4500 Ft ( vannak helyek, ahol az ár a túrós csuszát is tartalmazza)
Rántott süllő: 1690 Ft/10 dkg
Rántott hekk: 1000 Ft/10 dkg
Rántott harcsafilé: 1500 Ft/ 10 dkg
Rántott ponty szelet: 1500 Ft/ 10 dkg
Haltepertő: 1690 Ft/10 dkg
Szigetközi ecetes hal: 2750 Ft
Grillezett lazac steak: 1800 Ft/ 10 dkg
Hekk hamburger: 2500 Ft
Harcsa chips: 3000 Ft
Béka comb: 3900 Ft (nem egy darab)
Garnélanyárs görög salátával: 4500 Ft
Paella tengergyümölcseivel: 6500 Ft/ adag
A számos halétel mellé többféle üdítőt, sört, bort sőt akár kis lélekerősítő pálinkát is lehet kérni. Desszertnek pedig churros-t vagy kürtöskalácsot is választhatnak a Halnapok vendégei.
