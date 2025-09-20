szeptember 20., szombat

Friderika névnap

29°
+27
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gasztro a Dunakapu téren

24 perce

Ennyiből lehet jót enni a Győri Halnapokon - Mutatjuk az árakat

Címkék#Győri Halnapok#hekk#harcsapaprikás#halászlé

Klasszikussal és különlegességekkel egyaránt készültek a kitelepülő sütödék. A Győri Halnapok kínálatában mindenki találhat kedvére valót. Mutatjuk az árakat.

Dániel Viktória

Tegnap délután elkezdődtek a Győri Halnapok. A város egyik népszerű asztronómiai rendezvényére most is sokan kilátogattak. A Dunakapu tér megtelt olyan halsütödékkel, akik magas minőségű halételekkel várták a látogatókat. A rendezvény három napos, így annak sem kell aggódnia, aki még nem látogatott ki. Vasárnap estig lehet kipróbálni a különböző halászleveket, sült halakat sőt a bátrak akár békacombot is ropogtathatnak.

A Győri Halnapok a klasszikus ízek kedvelőinek és a különleges halételek szerelmeseinek is kínál ízletes fogásokat. Fotó: Krizsán Csaba
A Győri Halnapok a klasszikus ízek kedvelőinek és a különleges halételek szerelmeseinek is kínál ízletes fogásokat. Fotó: Krizsán Csaba

Győri Halnapok árai

A halászlé és a harcsapaprikás szinte minden standon megtalálhatók a Győri Halnapokon, de egzotikusabb tengeri apró halakat, garnélát vagy pallea-t is lehet kóstolni. Az árak nagyjából egységesek, pár száz forint eltérés lehet egy-egy hely között. Arra érdemes figyelni, hogy vannak helyek, ahol adagra máshol súlyra írják ki az árakat. A sült halak általában 10 dkg-os adagokban kérhetőek, de van ahol darabra kínálják. 

Halászlé: 4000-4500 Ft

Fesztivál halászlé: 2800 Ft

Harcsapaprikás: 4000-4500 Ft ( vannak helyek, ahol az ár a túrós csuszát is tartalmazza)

Rántott süllő: 1690 Ft/10 dkg

Rántott hekk: 1000 Ft/10 dkg

Rántott harcsafilé: 1500 Ft/ 10 dkg

Rántott ponty szelet: 1500 Ft/ 10 dkg

Haltepertő: 1690 Ft/10 dkg

Szigetközi ecetes hal: 2750 Ft

Grillezett lazac steak: 1800 Ft/ 10 dkg

Hekk hamburger: 2500 Ft

Harcsa chips: 3000 Ft

Béka comb: 3900 Ft (nem egy darab)

Garnélanyárs görög salátával: 4500 Ft

Paella tengergyümölcseivel: 6500 Ft/ adag

A számos halétel mellé többféle üdítőt, sört, bort sőt akár kis lélekerősítő pálinkát is lehet kérni. Desszertnek pedig churros-t vagy kürtöskalácsot is választhatnak a Halnapok vendégei.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu