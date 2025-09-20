Ennyiből lehet jót enni a Győri Halnapokon - Mutatjuk az árakat

Tegnap délután elkezdődtek a Győri Halnapok. A város egyik népszerű asztronómiai rendezvényére most is sokan kilátogattak. A Dunakapu tér megtelt olyan halsütödékkel, akik magas minőségű halételekkel várták a látogatókat. A rendezvény három napos, így annak sem kell aggódnia, aki még nem látogatott ki. Vasárnap estig lehet kipróbálni a különböző halászleveket, sült halakat sőt a bátrak akár békacombot is ropogtathatnak.

A Győri Halnapok a klasszikus ízek kedvelőinek és a különleges halételek szerelmeseinek is kínál ízletes fogásokat. Fotó: Krizsán Csaba

Győri Halnapok árai

A halászlé és a harcsapaprikás szinte minden standon megtalálhatók a Győri Halnapokon, de egzotikusabb tengeri apró halakat, garnélát vagy pallea-t is lehet kóstolni. Az árak nagyjából egységesek, pár száz forint eltérés lehet egy-egy hely között. Arra érdemes figyelni, hogy vannak helyek, ahol adagra máshol súlyra írják ki az árakat. A sült halak általában 10 dkg-os adagokban kérhetőek, de van ahol darabra kínálják.

Halászlé: 4000-4500 Ft

Fesztivál halászlé: 2800 Ft

Harcsapaprikás: 4000-4500 Ft ( vannak helyek, ahol az ár a túrós csuszát is tartalmazza)

Rántott süllő: 1690 Ft/10 dkg

Rántott hekk: 1000 Ft/10 dkg

Rántott harcsafilé: 1500 Ft/ 10 dkg

Rántott ponty szelet: 1500 Ft/ 10 dkg

Haltepertő: 1690 Ft/10 dkg

Szigetközi ecetes hal: 2750 Ft

Grillezett lazac steak: 1800 Ft/ 10 dkg

Hekk hamburger: 2500 Ft

Harcsa chips: 3000 Ft

Béka comb: 3900 Ft (nem egy darab)

Garnélanyárs görög salátával: 4500 Ft

Paella tengergyümölcseivel: 6500 Ft/ adag

A számos halétel mellé többféle üdítőt, sört, bort sőt akár kis lélekerősítő pálinkát is lehet kérni. Desszertnek pedig churros-t vagy kürtöskalácsot is választhatnak a Halnapok vendégei.