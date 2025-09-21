szeptember 21., vasárnap

Gasztro a Belvárosban

1 órája

Vasárnap is ropogós halak sültek a Dunakapu téren - fotók

Címkék#gasztro#Dunakapu tér#Hal Napok

Klasszikussal és különlegességekkel egyaránt készültek a Dunakapu térre kitelepülő sütödék a hétvégén. Fotós kollégánk vasárnap is megörökítette a halas finomságokat.

Kisalföld.hu

A város egyik népszerű gasztronómiai rendezvényére idén is sokan kilátogattak. A Dunakapu tér megtelt olyan halsütödékkel, amelyek magas minőségű halételekkel várták a látogatókat. A rendezvény három napos volt, így annak sem kellett aggódnia, aki vasárnap látogatott ki a Hal Napokra.

A győri Hal Napokon hatalmas kondérban főtt a halászlé. Fotó: Krizsán Csaba
A győri Hal Napokon hatalmas kondérban főtt a halászlé. Fotó: Krizsán Csaba

Hal Napok Győrben

Különböző halászleveket, sült halakat sőt, akár békacombot is lehetett ropogtatni a hétvégi rendezvényen. A győri Hal Napok árairól itt írtunk.

Ezek az életképek a gasztrofesztivál utolsó napján, vasárnap készültek a Dunakapu téren.

Vasárnap is ropogós halak sültek a Dunakapu téren

Fotók: Krizsán Csaba

 

