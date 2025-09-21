Vasárnap is ropogós halak sültek a Dunakapu téren - fotók

A város egyik népszerű gasztronómiai rendezvényére idén is sokan kilátogattak. A Dunakapu tér megtelt olyan halsütödékkel, amelyek magas minőségű halételekkel várták a látogatókat. A rendezvény három napos volt, így annak sem kellett aggódnia, aki vasárnap látogatott ki a Hal Napokra.

A győri Hal Napokon hatalmas kondérban főtt a halászlé. Fotó: Krizsán Csaba

Hal Napok Győrben

Különböző halászleveket, sült halakat sőt, akár békacombot is lehetett ropogtatni a hétvégi rendezvényen. A győri Hal Napok árairól itt írtunk.

Ezek az életképek a gasztrofesztivál utolsó napján, vasárnap készültek a Dunakapu téren.