Vasárnap is ropogós halak sültek a Dunakapu téren - fotók
Klasszikussal és különlegességekkel egyaránt készültek a Dunakapu térre kitelepülő sütödék a hétvégén. Fotós kollégánk vasárnap is megörökítette a halas finomságokat.
A város egyik népszerű gasztronómiai rendezvényére idén is sokan kilátogattak. A Dunakapu tér megtelt olyan halsütödékkel, amelyek magas minőségű halételekkel várták a látogatókat. A rendezvény három napos volt, így annak sem kellett aggódnia, aki vasárnap látogatott ki a Hal Napokra.
Hal Napok Győrben
Különböző halászleveket, sült halakat sőt, akár békacombot is lehetett ropogtatni a hétvégi rendezvényen. A győri Hal Napok árairól itt írtunk.
Ezek az életképek a gasztrofesztivál utolsó napján, vasárnap készültek a Dunakapu téren.
Vasárnap is ropogós halak sültek a Dunakapu térenFotók: Krizsán Csaba
