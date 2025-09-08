Hagyomány és közösség Szanyban – sikerrel zajlott a III. Legényavatás és Mulatság - fotók

A rendezvényt Kontreczné Németh Nikoletta -a Szanyi Bokréta Néptánc Egyesület vezetője -nyitotta meg, köszöntve az egybegyűlteket, majd Györkös Andor vezetésével ünnepélyesen átadták az okleveleket a frissen felavatott legényeknek.

III. Legényavatás és Mulatság.

Fotó: Tóth Imre

A korábbi évek hagyományát megtartva, de újítva is, ezúttal nemcsak a helyi legények vettek részt az eseményen: Agyagosszergényből, Kapuvárról és Isaszegről is érkeztek legénycéhek, akik aktív közreműködésükkel tették még emlékezetesebbé a szertartást.

A legényavatás délután 14 órakor kezdődött a Művelődési Házban. A fiatalokat tréfás, mégis tiszteletteljes szertartás keretében avatták fel, ahol a helyilegények sikeresen kiállták az igazlátók előtt a hét próbát.

A fiatalokat tréfás, mégis tiszteletteljes szertartás keretében avatták fel.

A lányokat 18 órára várták a szanyi Tájházba, ahol rábaközi kvíz, játék és ismerkedés színesítette a programot. Ez az új elem lehetőséget adott arra, hogy a fiatalok kötetlenebb formában is kapcsolódhassanak egymáshoz, miközben mélyebb betekintést nyerhettek a helyi hagyományokba.

Az esti táncházat Stéger Dániel vezette, aki közvetlen stílusával és szakmai tudásával pillanatok alatt bevonta a közönséget. A Határ Banda élő zenéje gondoskodott a hangulatról: a hegedű, brácsa, nagybőgő és klarinét hangja szinte azonnal táncra hívta a résztvevőket. A repertoárban rábaközi csárdás, verbunkos, páros táncok, valamint moldvai és mezőségi motívumok is helyet kaptak, így mindenki megtalálhatta a szívéhez közel álló dallamokat.

Ahogy az este előrehaladt, a hangulat egyre emelkedettebbé vált. A zenészek fáradhatatlanul húzták a talpalávalót, a közönség pedig minden dallamra új lendülettel válaszolt. Fiatalok és idősebbek együtt ropták, s a közös élmény olyan köteléket szőtt, amely túlmutatott az estén.

A III. Legényavatás és Mulatság nemcsak a hagyományokat őrizte, hanem újra is teremtette azokat. A fiatalok megismerhették gyökereiket, az idősebbek pedig átadhatták tudásukat. A rendezvény ismét bebizonyította: a magyar népi kultúra él és virágzik, ha van közösség, amely tovább viszi.

Gulyás Attila. Fotók: Tóth Imre. Pályi Krisztina