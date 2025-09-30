Felbecsülhetetlen kincs került a győri Volvo múzeumba - fotók, videó

Két éve számoltunk be arról, hogy Győr panelházai között megbújva néhány molinó hirdeti, hogy Laplander Múzeumot rejtenek az egykor legendás Pozsonyi étterem falai. Az akkori cikk, végül a Dráma a Szalonban drámavetélkedőbe is bekerült, így a győri Volvo gyűjtő, Juhos Sándor története a színpadon is megelevenedett. A felbecsülhetetlen értékű gyűjtemény szépen bővül, sőt, egy olyan kinccsel gyarapodott nemrég, hogy még a tulajdonos sem hitt először a szemének.

A győri Volvo gyűjtő, Juhos Sándor olyan kincsre bukkant Svédországban, amiről mindenki azt hitte megsemmisült már. Fotó: Csapó Balázs

Véletlenek nincsenek

- Olyan jelentős darabbal bővült a gyűjtemény, amely nem csak számomra, hanem a gyűjtőtársadalom számára is egy ritkaság. Azt az önjáró alvázat sikerült megszerezi, ami promóciónak készült. Ez az egy olyan példánya volt a C202-ek, aminek minden elemét különböző színűre festettek. Szerepelt a színes prospektusban, valamint egy 20 perces angol nyelvű videófilmben, amely bejárta az egész világot - mutatta meg Juhos Sándor.

- 1975-ben készült egy promóciós célra gyártott Volvo Laplander C202 önjáró alváz, ami a Csepel Autógyár és a Volvo AB közös cége a VOLCOM Hungary Kft. üzemében készült Szigetszentmiklóson. Ezt használták fel 1976-ban a C202 reklámfilmben, és a többnyelvű színes prospektusban. Ez az egy példány készült belőle. 50 éven keresztül senki nem tudta, hogy fennmaradt-e, vagy szét bontották, esetleg karosszériával együtt eladták. A legtöbb információ arról szólt, hogy biztosan megsemmisült - részletezte Juhos Sándor, majd elmondta milyen kalandos úton talált rá az elveszett alvázra.

Kattintson galériánkra és nézze végig fotós kollégánk képeit a győri Volvo múzeumból.