Elfeledett Volvo Svédországból

5 órája

Felbecsülhetetlen kincs került a győri Volvo múzeumba - fotók, videó

Címkék#gyűjtemény#Juhos Sándor#Volvo Laplander C-202#Volvo múzeum#C202#Svédország#győr

Hatalmas autóritkaság került Győrbe. Juhos Sándor, győri Volvo Laplander gyűjtő kitartó kutatómunkájának köszönhetően világszintű kincs került a birtokába, amelyet először a Kisalföldnek mutatott meg.

Simon Roberta

Két éve számoltunk be arról, hogy Győr panelházai között megbújva néhány molinó hirdeti, hogy Laplander Múzeumot rejtenek az egykor legendás Pozsonyi étterem falai. Az akkori cikk, végül a Dráma a Szalonban drámavetélkedőbe is bekerült, így a győri Volvo gyűjtő, Juhos Sándor története a színpadon is megelevenedett. A felbecsülhetetlen értékű gyűjtemény szépen bővül, sőt, egy olyan kinccsel gyarapodott nemrég, hogy még a tulajdonos sem hitt először a szemének. 

győri Volvo
A győri Volvo gyűjtő, Juhos Sándor olyan kincsre bukkant Svédországban, amiről mindenki azt hitte megsemmisült már. Fotó: Csapó Balázs

Véletlenek nincsenek

- Olyan jelentős darabbal bővült a gyűjtemény, amely nem csak számomra, hanem a gyűjtőtársadalom számára is egy ritkaság. Azt az önjáró alvázat sikerült megszerezi, ami promóciónak készült. Ez az egy olyan példánya volt a C202-ek, aminek minden elemét különböző színűre festettek. Szerepelt a színes prospektusban, valamint egy 20 perces angol nyelvű videófilmben, amely bejárta az egész világot - mutatta meg Juhos Sándor.

- 1975-ben készült egy promóciós célra gyártott Volvo Laplander C202 önjáró alváz, ami a Csepel Autógyár és a Volvo AB közös cége a VOLCOM Hungary Kft. üzemében készült Szigetszentmiklóson. Ezt használták fel 1976-ban a C202 reklámfilmben, és a többnyelvű színes prospektusban. Ez az egy példány készült belőle. 50 éven keresztül senki nem tudta, hogy fennmaradt-e, vagy szét bontották, esetleg karosszériával együtt eladták. A legtöbb információ arról szólt, hogy biztosan megsemmisült - részletezte Juhos Sándor, majd elmondta milyen kalandos úton talált rá az elveszett alvázra.

Kattintson galériánkra és nézze végig fotós kollégánk képeit a győri Volvo múzeumból.

Elfeledett Volvo Svédországból - Újabb ritkaság került Győrbe

Fotók: Csapó Balázs

Mit rejt egy elhagyott pajta Svédországban?

- Mivel van egy 498 kilométert futott járművem, amit a Volvo svédországi igazgatóhelyettese vásárolt meg, azzal a céllal, hogy a svéd múzeumba kiállítják, hozzá került ez az egyedi alváz is. Mindig is nagy becsben tartotta a hasonló kuriózumokat, viszont később a pszichiátere, aki hatalmas autógyűjtő, megvásárolta tőle a kilencvenes években. Ugyan ő is nagy gyűjtő hírében áll, több mint 100 példányos gyűjteményében vannak a Falkland-szigeteki háborút megjárt csapatszállítók is - fejtette ki.
Juhos Sándor hallott történeteket a halottnak hitt alvázról, emlegették, hogy a gyártást követően még 1985-ben látták egyben. -Kezdtem bizakodó lenni. Ugyan eltelt 50 év, de az egyik barátomtól kaptam egy üzentet, ami így szólt: "Miket lehet még találni bizonyos elhagyott pajtákban" Majd csatolt egy képet. Azonnal faggatni kezdtem, hogy ez hol található, végül rábukkantam és szerencsémre az említett svéd gyűjtőnek nem ez volt a legértékesebb darabja. Sőt nem is tudta, hogy ez mekkora kincs, mivel az összes ezt bizonyító dokumentum nálam van - emelte ki a győri Volvo gyűjtő.

Juhos Sándor a Kisalföldnek mesélt először, hogyan is bukkant a győri Volvo ritkaságra.

Győrbe került az elfeledett Volvo alváz

Juhos Sándor elszántságából fakadóan az északi sarkkörig utazott, végül egy három oldalról nyitott pajtában lelt rá a vágyott alvázra. - Lenyűgöző, hogy az északi sarkkörön, párás, vizes környezetben ilyen jó állapotban megmaradt még 30 évig. Az a hír, hogy a magyarok rosszul fényezték és emiatt rohadtak el ezek az autók, nem igaz - hangsúlyozta.
Szerencsére még azelőtt szemügyre tudta venni Sándor a ritkaságot, mielőtt a tulajdonosa oda ért volna. Az alváz alapján pedig leolvasta, hogy ez bizony egy eredeti példány, amely a hetedik a teljes gyártás során. Ez azért is fontos, mert akár készíthettek volna belőle replikát is - világosított fel.
A győri gyűjtő nagy büszkesége, hogy a teljes gyűjtemény szortimentje így ki lett pipálva. - Minden típus és alverzió megvan és a hozzá kellő dokumentációk is. Most pedig már a promóciós bemutató példány is, amivel hirdették, hogy hogyan fog kinézni és milyen a hajtása. Így láthatóvá vált a tudás, ami a hajtásban rejlik.

Juhos Sándor saját csatornáján is megosztotta több napos kalandját, kamerára vette az utazás pillanatait, és azt is, hogyan került a győri Volvo múzeumba az újabb kincs.

Teljes lett a győri Volvo gyűjtemény

  • Ebből a ritka alvázból, a dokumentációk szerint 2324-et gyártottak, azonban a felkutatott alvázak alapján 2411 darabnál jár már Juhos Sándor. 
  • A teljes dokumentációt átnézve nagy valószínűséggel 2720 kapott Magyarországon alvázszámot, azonban voltak félkészek is, így összesen 3324 készült el.

Az értő szakember szerint ez a találat nemcsak árában nagy kincs, de a nagy járműgyűjtő társadalomban - mint Porsche, Ferrari, Lamborghini, Maserati, Aston Martin - is ritkák azok a gyűjtemények, ahol minden altípusból megvan minden elem és dokumentáció. Így a top 10 gyűjteményébe bekerült a győri. Sokan kérdezték, hogy be akarja-e indítani valaha, ugyanis eddig soha senki nem tette. Sándor azt a tanácsot kapta a nemzetközi járműminősítőtől, ha szeretné, hogy értékét megtartsa vagy többet érjen az évek előrehaladtával, akkor ne is indítsa be soha. - Azzal, hogy ez hozzám került, lehetőséget kaptam arra, hogy bemutathassam az utókornak, hogy milyen magyar Volvo-t gyártottak a Csepel Autógyárban a 74-81 között és milyen egy olyan ritkaság, amely megmaradt eredeti állapotában - zárta gondolatait.

