Felbecsülhetetlen kincs került a győri Volvo múzeumba - fotók, videó
Hatalmas autóritkaság került Győrbe. Juhos Sándor, győri Volvo Laplander gyűjtő kitartó kutatómunkájának köszönhetően világszintű kincs került a birtokába, amelyet először a Kisalföldnek mutatott meg.
Két éve számoltunk be arról, hogy Győr panelházai között megbújva néhány molinó hirdeti, hogy Laplander Múzeumot rejtenek az egykor legendás Pozsonyi étterem falai. Az akkori cikk, végül a Dráma a Szalonban drámavetélkedőbe is bekerült, így a győri Volvo gyűjtő, Juhos Sándor története a színpadon is megelevenedett. A felbecsülhetetlen értékű gyűjtemény szépen bővül, sőt, egy olyan kinccsel gyarapodott nemrég, hogy még a tulajdonos sem hitt először a szemének.
Véletlenek nincsenek
- Olyan jelentős darabbal bővült a gyűjtemény, amely nem csak számomra, hanem a gyűjtőtársadalom számára is egy ritkaság. Azt az önjáró alvázat sikerült megszerezi, ami promóciónak készült. Ez az egy olyan példánya volt a C202-ek, aminek minden elemét különböző színűre festettek. Szerepelt a színes prospektusban, valamint egy 20 perces angol nyelvű videófilmben, amely bejárta az egész világot - mutatta meg Juhos Sándor.
- 1975-ben készült egy promóciós célra gyártott Volvo Laplander C202 önjáró alváz, ami a Csepel Autógyár és a Volvo AB közös cége a VOLCOM Hungary Kft. üzemében készült Szigetszentmiklóson. Ezt használták fel 1976-ban a C202 reklámfilmben, és a többnyelvű színes prospektusban. Ez az egy példány készült belőle. 50 éven keresztül senki nem tudta, hogy fennmaradt-e, vagy szét bontották, esetleg karosszériával együtt eladták. A legtöbb információ arról szólt, hogy biztosan megsemmisült - részletezte Juhos Sándor, majd elmondta milyen kalandos úton talált rá az elveszett alvázra.
Elfeledett Volvo Svédországból - Újabb ritkaság került Győrbe
Mit rejt egy elhagyott pajta Svédországban?
- Mivel van egy 498 kilométert futott járművem, amit a Volvo svédországi igazgatóhelyettese vásárolt meg, azzal a céllal, hogy a svéd múzeumba kiállítják, hozzá került ez az egyedi alváz is. Mindig is nagy becsben tartotta a hasonló kuriózumokat, viszont később a pszichiátere, aki hatalmas autógyűjtő, megvásárolta tőle a kilencvenes években. Ugyan ő is nagy gyűjtő hírében áll, több mint 100 példányos gyűjteményében vannak a Falkland-szigeteki háborút megjárt csapatszállítók is - fejtette ki.
Juhos Sándor hallott történeteket a halottnak hitt alvázról, emlegették, hogy a gyártást követően még 1985-ben látták egyben. -Kezdtem bizakodó lenni. Ugyan eltelt 50 év, de az egyik barátomtól kaptam egy üzentet, ami így szólt: "Miket lehet még találni bizonyos elhagyott pajtákban" Majd csatolt egy képet. Azonnal faggatni kezdtem, hogy ez hol található, végül rábukkantam és szerencsémre az említett svéd gyűjtőnek nem ez volt a legértékesebb darabja. Sőt nem is tudta, hogy ez mekkora kincs, mivel az összes ezt bizonyító dokumentum nálam van - emelte ki a győri Volvo gyűjtő.
Juhos Sándor a Kisalföldnek mesélt először, hogyan is bukkant a győri Volvo ritkaságra.
Győrbe került az elfeledett Volvo alváz
Juhos Sándor elszántságából fakadóan az északi sarkkörig utazott, végül egy három oldalról nyitott pajtában lelt rá a vágyott alvázra. - Lenyűgöző, hogy az északi sarkkörön, párás, vizes környezetben ilyen jó állapotban megmaradt még 30 évig. Az a hír, hogy a magyarok rosszul fényezték és emiatt rohadtak el ezek az autók, nem igaz - hangsúlyozta.
Szerencsére még azelőtt szemügyre tudta venni Sándor a ritkaságot, mielőtt a tulajdonosa oda ért volna. Az alváz alapján pedig leolvasta, hogy ez bizony egy eredeti példány, amely a hetedik a teljes gyártás során. Ez azért is fontos, mert akár készíthettek volna belőle replikát is - világosított fel.
A győri gyűjtő nagy büszkesége, hogy a teljes gyűjtemény szortimentje így ki lett pipálva. - Minden típus és alverzió megvan és a hozzá kellő dokumentációk is. Most pedig már a promóciós bemutató példány is, amivel hirdették, hogy hogyan fog kinézni és milyen a hajtása. Így láthatóvá vált a tudás, ami a hajtásban rejlik.
Juhos Sándor saját csatornáján is megosztotta több napos kalandját, kamerára vette az utazás pillanatait, és azt is, hogyan került a győri Volvo múzeumba az újabb kincs.
Teljes lett a győri Volvo gyűjtemény
- Ebből a ritka alvázból, a dokumentációk szerint 2324-et gyártottak, azonban a felkutatott alvázak alapján 2411 darabnál jár már Juhos Sándor.
- A teljes dokumentációt átnézve nagy valószínűséggel 2720 kapott Magyarországon alvázszámot, azonban voltak félkészek is, így összesen 3324 készült el.
Az értő szakember szerint ez a találat nemcsak árában nagy kincs, de a nagy járműgyűjtő társadalomban - mint Porsche, Ferrari, Lamborghini, Maserati, Aston Martin - is ritkák azok a gyűjtemények, ahol minden altípusból megvan minden elem és dokumentáció. Így a top 10 gyűjteményébe bekerült a győri. Sokan kérdezték, hogy be akarja-e indítani valaha, ugyanis eddig soha senki nem tette. Sándor azt a tanácsot kapta a nemzetközi járműminősítőtől, ha szeretné, hogy értékét megtartsa vagy többet érjen az évek előrehaladtával, akkor ne is indítsa be soha. - Azzal, hogy ez hozzám került, lehetőséget kaptam arra, hogy bemutathassam az utókornak, hogy milyen magyar Volvo-t gyártottak a Csepel Autógyárban a 74-81 között és milyen egy olyan ritkaság, amely megmaradt eredeti állapotában - zárta gondolatait.