Miért tűnt el a híres és legendás győri textilipar? -Textilkönyv már van, emlékhely lesz
Győr a textilipar fellegvára volt, a munkanapi három műszakváltás emberáradata élményszámba ment. Sok ezer győri és városkörnyéki család megélhetése függött a győri textilipartól: írásunk aktualitása abból adódik, hogy ma is nagyon sok nyugdíjas őrzi emlékezetében az egykor prosperáló iparágat, akik bizony nem nagyon értik, miként tűnhetett el.
A kérdés foglalkoztatja azokat az önkéntes társadalmi munkásokat is, akik nem hagyják veszni a győri textilipar múltjának emlékeit, élükön Némethné Hajba Teréziával, aki huszonnégy évig tanított a Rejtő Sándor Textilipari Szakközépiskolában, 2003-as megszűnésekor már kilenc éve volt az igazgatója… - Mi volt a közvetlen oka, hogy elkezdték a biztos sikerrel azért nem kecsegtető szervezést?
– A textilgyárak közös hagyományai, amelyekkel úton-útfélen találkoztam: a mindegyikre jellemző családias légkör, az élénk kulturális és sportélet, a csónakházak rendezvényei, a kirándulások – réved a múltba a 78 éves győri textilipari tanárnő. – És mindegyik számára a Rejtő képezte a szakmai utánpótlást, hetven éves fennállása alatt összesen hétezer-hétszáztizenöt végzős diákot. A megemlékezés elindítása onnan datálódik, hogy a hetvenedik évfordulón a tervezett ünnep helyett a bezárásáról kaptunk értesítést. A tárgyi eszközök utódlásába nem volt beleszólásunk, a végzett osztályok tablóinak elhelyezéséről a kiemelt jogutódnak kellett gondoskodnia. Jobb híján a likócsi hajléktalanszálló egyik helyiségében kezdett romlani az állapotuk. Egyik volt diákunk, dr. Kovács Miklós erről értesülve hatvanhárom darabot hazaszállított. Ez az esemény indította el azután a további események láncolatát, a mai eredményekig már közös szervezési munkával jutottunk el.
– Milyen lépések következtek a kezdeti időszakban?
– A tablóknak csaknem a felét sikerült megmenteni, egy részét sajnos le kellett selejtezni, tizenhét viszont ma is a jogutód Lukács Sándor Járműipari és Gépészeti Technikum folyosóin kifüggesztve található. A következő lényeges lépcsőfok 2023-ra tehető, ekkor mintegy kilencvenedik tanévnyitóként sikeres, színvonalas ünnepet rendeztünk a Molnár Vid Bertalan Művelődési Központban, kiadtuk az iskola emlékkönyvét egy meglehetősen részletes történeti bemutatóval. A volt rejtősök, dr. Kovács Miklós mellett Lénártné Seruga Julianna, Prátser András, Dittrich Panka időt, fáradságot nem kímélve járultak hozzá a rendezvény sikeréhez. Ezt követően már nem volt visszaút, az addig történtek szükségessé tették a város textilipari történetének kutatását, feldolgozását.
Könyv a győri textiliparról
– Ekkor határoztak a textilkönyv megírásáról?
– Még nem, a fő célt egy textiles múzeum kialakításában láttuk, de be kellett látnunk, hogy annak – miként más ágazatnak – pillanatnyilag nincsenek meg a feltételei, hiába tartották dicséretes elképzelésnek a felkeresett intézmények. Egyébként a múzeumban korábbi textilgyári emlékekből már nagyon sok tárgybeli emlék van felhalmozva, amelyek restaurálásra várnak, rendezésük idő és lehetőség kérdése. Viszont a volt textiles vállalatok megtalált képviselőit sikerült egy asztalhoz ültetnünk, és ekkor született elhatározás a Győr textiles történetét megörökítő kiadványról. Mindebben segítségünkre volt egy iparkamarai vezetőnek, Molnár Albertnek a közreműködése, így kerülhetett sor idén februárban széles körű összefogással arra a textiles ünnepre, amelyet támogatott a város polgármesteri hivatala is. Ünnepi konferencia, kéthetes kiállítás szerepelt a programban, valamint a Győr textilipara napjainkig című könyv megjelenése. A színes, képekkel gazdagon illusztrált könyvben gyáranként más-más szerző mutatta be az egykori munkahelyet.
– Hogyan folytatódhat a textilipar múltjának feltárása?
– Lebó Ferenc szobrászművész alkotásában elkészült egy emlékmű, az iparágra jellemző fonás, szövés, kötés és oktatás jellemzőkkel. Kaptunk ígéretet a várostól egy textilipari emlékhely létrehozására, valahol a volt Rejtő-iskola környékén, de ez anyagiak híján egyelőre függőben van. Mindenesetre nem ülünk a babérjainkon, tervezzük elkezdeni adományok gyűjtését, és ez talán ösztönzően hat azokra is, akiknek módjában áll a támogatás. Nem adjuk fel, tekintettel a koromra én egyet hátraléptem, a fő szervezési munkákat már munkatárs utódom, a volt lenszövős Bors Anikó végzi.