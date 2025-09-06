Miért tűnt el a híres és legendás győri textilipar? -Textilkönyv már van, emlékhely lesz

A kérdés foglalkoztatja azokat az önkéntes társadalmi munkásokat is, akik nem hagyják veszni a győri textilipar múltjának emlékeit, élükön Némethné Hajba Teréziával, aki huszonnégy évig tanított a Rejtő Sándor Textilipari Szakközépiskolában, 2003-as megszűnésekor már kilenc éve volt az igazgatója… - Mi volt a közvetlen oka, hogy elkezdték a biztos sikerrel azért nem kecsegtető szervezést?

– A textilgyárak közös hagyományai, amelyekkel úton-útfélen találkoztam: a mindegyikre jellemző családias légkör, az élénk kulturális és sportélet, a csónakházak rendezvényei, a kirándulások – réved a múltba a 78 éves győri textilipari tanárnő. – És mind­egyik számára a Rejtő képezte a szakmai utánpótlást, hetven éves fennállása alatt összesen hétezer-hétszáztizenöt végzős diákot. A megemlékezés elindítása onnan datálódik, hogy a hetvenedik évfordulón a tervezett ünnep helyett a bezárásáról kaptunk értesítést. A tárgyi eszközök utódlásába nem volt beleszólásunk, a végzett osztályok tablóinak elhelyezéséről a kiemelt jogutódnak kellett gondoskodnia. Jobb híján a likócsi hajléktalanszálló egyik helyiségében kezdett romlani az állapotuk. Egyik volt diákunk, dr. Kovács Miklós erről értesülve hatvanhárom darabot hazaszállított. Ez az esemény indította el azután a további események láncolatát, a mai eredményekig már közös szervezési munkával jutottunk el.

Némethné Hajba Terézia szívén viseli az egykor virágzó győri textilipar emlékezetének megőrzését.

– Milyen lépések következtek a kezdeti időszakban?

– A tablóknak csaknem a felét sikerült megmenteni, egy részét sajnos le kellett selejtezni, tizenhét viszont ma is a jogutód Lukács Sándor Járműipari és Gépészeti Technikum folyosóin kifüggesztve található. A következő lényeges lépcsőfok 2023-ra tehető, ekkor mintegy kilencvenedik tanévnyitóként sikeres, színvonalas ünnepet rendeztünk a Molnár Vid Bertalan Művelődési Központban, kiadtuk az iskola emlékkönyvét egy meglehetősen részletes történeti bemutatóval. A volt rejtősök, dr. Kovács Miklós mellett Lénártné Seruga Julianna, Prátser András, Dittrich Panka időt, fáradságot nem kímélve járultak hozzá a rendezvény sikeréhez. Ezt követően már nem volt visszaút, az addig történtek szükségessé tették a város textilipari történetének kutatását, feldolgozását.