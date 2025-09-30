szeptember 30., kedd

Elődök és utódok találkozója

1 órája

Hatalmas tankok és rakéták csaptak össze a lőtéren - látványos képek

A napokban az egykori légvédelmi rakétás elődök is ellátogattak a Nullponti lő- és gyakorlótérre, ahol testközelből láthatták a rendszerben lévő modern légvédelmi eszközöket és a másnapra tervezett összfegyvernemi harcbemutató főpróbáját. A látogatás remek alkalmat adott arra is, hogy kötetlen beszélgetésekben osszák meg tapasztalataikat a jelenlegi katonákkal.

Kisalföld.hu
Hatalmas tankok és rakéták csaptak össze a lőtéren - látványos képek

Szeptember 25-én már a nagyközönség előtt zajlott le az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlat egyik leglátványosabb mozzanata: a szárazföldi csapatok, a légierő és a különleges műveleti erők összehangoltan mutatták be felkészültségüket, a NATO Előretolt Szárazföldi Többnemzeti Harccsoport nemzetközi partnereinek részvételével. Ezen vehettek részt az elődök, a már leszerelt és nyugdíjba vonult honvédek.

Elődök és utódok egy lőtéren - Látványos fotók a gyakorlatról

Fotók: győri rakétaezred

 

