Hatalmas tankok és rakéták csaptak össze a lőtéren - látványos képek

Szeptember 25-én már a nagyközönség előtt zajlott le az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlat egyik leglátványosabb mozzanata: a szárazföldi csapatok, a légierő és a különleges műveleti erők összehangoltan mutatták be felkészültségüket, a NATO Előretolt Szárazföldi Többnemzeti Harccsoport nemzetközi partnereinek részvételével. Ezen vehettek részt az elődök, a már leszerelt és nyugdíjba vonult honvédek.