Múltidéző

1 órája

51 éve kezdődött az oktatás a győri egyetem elődjén - fotók

Címkék#Széchenyi Egyetem#Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola#győri egyetem#kollégium

1974. szeptember 13-án avatták fel a győri Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola (KTMF) – ma Széchenyi Egyetem – első épületeit, és 16-án megkezdődött oktatás. Hosszú munka előzte meg a főiskola – ma már győri egyetem – átadását.

Kisalföld.hu

Győr észak-Dunántúl legnagyobb városa. A város történetében már a 19. században felmerült egy egyetem létesítése, mely rendre meghiúsult, majd 1963-ban realizálódni látszott. A Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1963. évi 5. sz. törvényerejű rendelete intézkedett a győri egyetem létesítéséről – írja a Régigyőr.

Forrás: regigyor.hu

A régi győri egyetem története

Az Országos Tervhivatal 1963. 09. 27-én kiadott 18951/I/1963.OT. számú határozata alapján megtörtént a Győri Közlekedési és Távközlési Műszaki Egyetem helykijelölése, mely szerint a tanulmányi épületeket, a kollégiumot és a sportpályákat, vagyis az egész egyetemi várost, Győrött, a Püspökerdőben kell felépíteni. 

Időközben a mérnökképzési igények felülvizsgálata során csökkentek az igények, így a győri egyetem létesítését levették a napirendről, és 1966-ban hatálytalanították rendeletet. Viszont ugyanebben az évben műszaki főiskola létesítéséről döntöttek, melyre négy helyszínt jelölt meg a város.

Négy helyszínt jelölt meg a város.
Forrás: regigyor.hu

A helyszínjavaslatok közül Fátay Tamás, az akkori területi főépítész a III. sz. helyszínt javasolta, melyet elfogadtak. 

Fontos dátum 1971. július 23-a. Lerakták a Győri Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola alapkövét.

1974. szeptember 16-án reggel 8 órakor Győrött a Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskolán megkezdődött a tanítás.

További részletek a RégiGyőr oldalán.

51 éve kezdődött az oktatás a győri egyetem elődjén

Fotók: Régi Győr

 

