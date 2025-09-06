szeptember 6., szombat

Múltidéző

1 órája

Nosztalgia a megyeszékhely kihagyhatatlan helyszínén, magával ragadóak a győri Baross út egykori képei

Címkék#retró#Győri Baross út#belváros#nosztalgia#Baross híd

A Fortepant böngészve fantasztikus fotókra bukkantunk. A győri Baross út nem csak a helyiek egyik legkedveltebb helyszíne a megyeszékhelyen. Folytatjuk múltidéző cikkünket.

Kisalföld.hu

A Baross út Győr egyik legforgalmasabb útvonala, a Káptalandomb déli peremétől észak-déli irányban átszeli a belvárost, majd a vasút felett átívelő Baross hídon keresztülhaladva a Szigethy Attila útig tart. Retró fotókon mutatjuk, milyen volt a győri Baross út hangulata az 1960-as, 1970-es években. A fortepant böngészve akadtunk ezekre a múltidéző felvételekre. 

győri baross út retró fotó felvétel megyeszékhely nosztalgia
Győri Baross út: nem csak a helyiek egyik legkedveltebb helyszíne a megyeszékhelyen. Forrás: 
Forrás: Fortepan/Nagy Gyula

Győri Baross út: tarts vissza velünk a múltba

Aki a megyeszékhelyen jár, a győri Baross utat biztosan felkeresi. A Fortepant böngészve látványos retró fotókra bukkantunk, gyere velünk, és nézd meg a legtutibb felvételeket:

Nosztalgia a megyeszékhely kihagyhatatlan helyszínén, főszerepben a győri Baross út

Fotók: Forrás/Fortepan

Ezeket a felvételeket is érdemes végignézned.

Korábban igazi retró fotókon mutattuk meg, milyen volt a győri Baross út elragadó hangulata. Emellett nem is olyan régen a folyók városának látványosságait is bemutattuk.

Aki a megyeszékhelyen jár, egyetlen helyszínen biztosan elsétál. A győri Baross út elragadó hangulatáról a 70-es évekből is hoztunk már nosztalgia fotókat.

Mint ahogy arról korábban beszámoltunk: nemrég Győrbe látogatott Ördög Nóra és családja. A Nánásiék Facebook oldalán osztottak meg egy képet a követőikkel. Ördög Nóra és kislánya mosolyog a győri Baross úton. A kép nem készülhetett régen, a háttérben rövid nadrágban sétálnak az emberek, ami a jó időre utal. Megmutatták a divatos, piros táskájukat is a közönségnek. Az eredeti bejegyzést és a kommenteket ITT>> megnézheted.

